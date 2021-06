Si usas Bizum como estas tres personas, a partir de hoy vas a tener que cambiar de aplicación o la forma en que recibes el dinero

Hoy han cambiando las condiciones de uso de Bizum, y lo que para muchas personas es un cambio más de cifra, para otras supone dejar de usar el servicio de la forma en que venían haciéndolo.

La novedad del día es simple: a partir de ahora, cada persona registrada podrá recibir, como máximo, 60 transferencias por Bizum al mes. Es una cifra que siegue siendo alta, pero que supone un hachazo a las 150 transferencias que se podían recibir hasta ahora. Eso sí, quienes sobre todo enviemos, podemos quedarnos tranquilos, pues no hay nuevas limitaciones en ese sentido.

Por lo general, la nueva medida afectará a pequeños negocios o negocios sin declarar, que tuvieran un gran volumen de ingresos por Bizum. Para ellos, el servicio tiene otros planes. Sin embargo, hay otras personas que, sin tener nada que ocultar también se verán afectadas por el límite, ya sea por sobrepasarlo o por quedarse cerca.

El caso de Josema: pagos recurrentes cada semana

Aunque el COVID lo ha mermado todo durante un tiempo en cuanto a quedadas con sus amigos, Josema solía jugar cada semana al fútbol 11 con amigos, compañeros de la universidad y conocidos de su barrio. Una vez me contó que él era quien reservaba el campo donde juegan cada semana, por lo que más tarde le pagan vía Bizum para tenerlo todo más controlado y no andar con monedas arriba y monedas abajo.

Así, cuando juegan, que es de forma semanal, juegan unas 23 o 24 personas que le hacen Bizum para devolverle lo que haya costado la pista. Josema ha contado a un servidor que "a partir de ahora no podré seguir cobrando y pagando el campo de juego como antes, porque con tres días ya me paso de los 60 que Bizum va a poner".

Es cierto que el servicio no está pensado para esto, pero tampoco decía la compañía que un uso como este estuviera prohibido. "Y eso sin contar los otros envíos que me hacen fuera del fútbol". No es ningún drama, pero primera situación donde tendrán que cambiar las cosas.

Estos no son los casos típicos de uso de Bizum, pues desde el servicio estiman en que cada usuario recibe unos cinco ingresos al mes

María, otra que como Josema también paga lo de todo el mundo

María es otra persona acostumbrada a recibir muchos Bizums, por motivos distintos a los de Josema. "Ya antes de la pandemia, no me gustaba llevar dinero suelto, por lo que comencé a pedir que cuando quedaba con mis amigos, ellos me pagaran su parte de la cuenta con Bizum, y yo pagaba el total en bares donde solemos comer y no ven del todo bien que separemos la cuenta uno por uno".

Esa circunstancia ha lleva a María a recibir una cantidad enorme de Bizums al mes, también sobre todo antes de la pandemia, cuando no había restricciones de número de personas para quedar. Pero a esto se suma que María es la más tecnológica de su familia, de tamaño grandecito: "mis primos mayores, padres y tíos me piden que les compre todo por Amazon, porque no saben o por no pagar el Prime, y yo no tengo problema porque les mando los paquetes a puntos de recogida o a su dirección".

Y claro, hay meses como Navidad donde el número de pedidos se dispara. Estuvimos contando los pedidos hechos en diciembre de 2020, un mes ya de por sí atípico por salir menos por la pandemia, y el móvil de María tenía 67 mensajes indicando recepciones de Bizum. "Y otro año podría ser una cifra incluso más alta, habrá que buscar otra forma o volver al pago en mano", sostiene María sin ver la situación como un drama.

Ricardo y las clases particulares irregulares

Ricardo es profesor en paro, y da clases particulares de inglés, matemáticas, física y química. Ha trabajado en academias, pero desde hace tiempo va por libre. Normalmente da clases a alumnos de la ESO o Bachillerato, pero en épocas de exámenes finales, también hace grupos universitarios.

Cuando le preguntamos por la cifra de Bizums que recibe, Ricardo dice que solo con los alumnos que ha tenido este fin de curso repartidos por turnos se queda muy cerca de las 60, "y también uso el servicio para pagos personales", menciona. De este caso nos llamaba la atención si no ha tenido problemas con el banco cuando ingresa tanto, y nos comenta que por el momento no. Es otro caso más, irregular y con cantidades mucho más grandes que María y Josema, y que también tendrá que buscar otra forma de dar clases.

Posibles soluciones

Como hemos visto, los casos de Josema, María y Ricardo no son los más comunes en la sociedad, pero teniendo en cuenta que Bizum ya es usado por más de 15 millones de personas, puede haber otras personas que a partir de ahora, sin tener un negocio, tengan estos problemas. Vamos posibilidades.