Los usuarios de Instagram y Facebook Messenger ahora pueden enviarse mensajes y hacer videollamadas de una aplicación a otra

Facebook anunció en 2019 su intención de unificar todos sus servicios de mensajería (WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram Direct) en una sola plataforma y estas novedades van llegando a los usuarios poco a poco.

La última novedad es que ahora Facebook e Instagram han introducido la mensajería entre aplicaciones, permitiendo a los usuarios de Messenger encontrar a sus contactos o enviarles mensajes a Instagram Direct y viceversa.

Con la mensajería entre aplicaciones, además de buscar a usuarios y enviarles mensajes se puede chatear por vídeo o compartir publicaciones. El anuncio se realizó hace unos días en Estados Unidos aunque es ahora cuando los usuarios comienzan a recibir en sus teléfonos la notificación de que sus servicios están integrados.

El mensaje que está llegando a los usuarios

Concretamente, el mensaje que muchos usuarios han compartido en redes sociales, dice:

Ahora puedes buscar y enviar mensajes, chatear por vídeo o compartir publicaciones con personas de Instagram y Facebook. Las personas con cuentas de Instagram pueden buscarte y enviarte solicitudes de mensajes en Facebook. Puedes elegir quién te envía mensajes en los ajustes.

La configuración de quién puede enviarte mensajes no es nada nuevo. Es la opción de siempre de la red social que te permite bloquear a contactos para que no puedan ponerse en contacto contigo y controlar tu privacidad en general. Así puedes controlar quién ve tus publicaciones de Facebook (existen listas que puedes crear para hacer ciertos contenidos solo accesibles a estas personas y no al resto o viceversa).

Tras esto, el usuario puede elegir conocer más sobre este cambio o pulsar en el botón azul aceptando las condiciones de las novedades del servicio. Este cambio no condiciona quién puede ver tus historias y publicaciones. Es decir, lo que publiques en Instagram lo verán las personas que te siguen en esta red social y aquello que subas a Facebook estará accesible para tus contactos agregados en esta plataforma.

Una integración polémica pero que se va conformando

La integración de las diferentes plataformas de la empresa de Mark Zuckerberg va tomando forma a pesar de la polémica suscitada. En el mes de agosto de 2020 ya se anunciaba que, aunque eran dos servicios muy bien diferenciados, Instagram comenzaba a recibir muchas funciones de Facebook. Con esa novedad, Instagram pasó a contar con un icono para acceder a los mensajes directos del Messenger: en lugar del tradicional avión de papel, la app mostraba el globo de conversación con un rayo, icono de Facebook Messenger.

Un mes después, en septiembre, llegó la posibilidad de que algunos usuarios pudieran comenzar a enviar mensajes por Facebook Messenger e Instagram Direct de forma sincronizada. Es decir, las conversaciones pasaron a aparecer con los mismos mensajes tanto en una app como en la otra y da igual desde cuál de ellas envíes o leas los mensajes. En aquel momento, el usuario podía decidir actualizar esta función o no hacerlo.

Cabe recordar que en la Unión Europea, cuando hablamos de la integración de Messenger y WhatsApp el caso es diferente por la regulación de la región en cuanto a protección de datos. Sin embargo, la unión de Instagram y Facebook sí que ha ido aplicándose también en el mercado español. La última novedad no se ha anunciado por el momento en España y habrá que ver qué irá sucediendo.