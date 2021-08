El VPN de Google One ya está disponible en España: así puedes usarlo

Google anunció su VPN de Google One en octubre del pasado año, aunque en un principio solo llegó al mercado de Estados Unidos. Ahora este servicio aterriza en España, México, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Cabe recordar que Google ha creado su VPN como un refuerzo de seguridad para las conexiones en móviles en dispositivos con Android. Más tarde, podrá aprovecharse también en iOS, Windows y Mac. Google la presenta como una VPN de gran velocidad que aprovecha sus servidores en todo el mundo para proteger tu privacidad y cifrar todos tus datos, independientemente de la aplicación o sitio web.

Por su parte, Google One es es básicamente la versión de pago de Google Drive. Es el almacenamiento en la nube de Google para aquellos que necesitan más de los 15 GB gratis que ofrece.

Aún así cabe decir que la aplicación de Google One te deja hacer unas cuantas cosas aunque no pagues por almacenamiento, utilidades principalmente relacionadas con la gestión de espacio y la creación copias de seguridad completas de un móvil con tu cuenta de Google. Desde la web de Google One también puedes hacer algunas de estas cosas.

Cómo instalar la seguridad VPN en tu Google One

Ahora que la seguridad VPN de esta función de Google ya está disponible en España para dispositivos Android, tienes que instalar la aplicación de Google One en Android.

Dentro de la aplicación encontrarás la información que indica que "con un simple toque desee la aplicación Google One puedes cifrar tu actividad online para añadir un nivel de protección adicional siempre que te conectes a Internet". Y un botón azul para pulsar y así obtener esta función de seguridad.

Al acceder tienes más información y un cuadrado que te permite "Habilitar VPN" si pulsas sobre ese botón. Cabe decir que no hay que realizar un pago extra, sino que es una ventaja añadida del plan de 2 TB, con un coste de 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año.