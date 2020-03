Vuelta a los años 90: YouTube limita a 480p la reproducción en Android desde la India

Estas semanas estamos viviendo una situación sin precedentes, con millones de personas confinadas en sus casas para intentar frenar el avance del coronavirus. En momentos así, la mayoría de nosotros nos "refugiamos" en Internet para comunicarnos y entretenernos.

Para evitar que se sature Internet, plataformas como YouTube, Amazon Prime Video o Netflix ya han anunciado que reducen la calidad de sus contenidos en la Unión Europea.

De momento "sólo" afecta a los usuarios de Android

En la Unión Europea, YouTube anunció que se comprometían a "cambiar temporalmente todo el tráfico a definición estándar". En el caso de un país como la India, en el que viven más de 1.300 millones de habitantes, parece que las restricciones necesarias van un paso más allá.

Si hacemos una búsqueda en las redes sociales, veremos que hay muchos usuarios mostrando capturas en las que se puede apreciar que YouTube ha limitado la calidad a 480p en este país.

Es un cambio que afecta tanto si estás viendo contenido utilizando una red Wi-Fi o datos móviles. Al parecer, como apuntan en XDA Developers, esta restricción tiene que ver con el dispositivo desde el cual accedes a la plataforma.

De momento lo han aplicado a los usuarios de Android, que anteriormente podían reproducir los vídeos hasta en 4K. Ya está activo en las principales ciudades del país (como son Mumbai o Delhi), y parece que gradualmente se irá extendiendo a otras regiones de la India.

Desde XDA confirman que este cambio, al menos de momento, sólo está afectando a los dispositivos con Android, ya que en la versión de escritorio de YouTube se puede elegir hasta 1080p.

Cuando hace unos días anunciaron que reducían la calidad a "estándar", muchos pensamos en 720p

YouTube todavía no ha hecho ningún comunicado oficial al respecto. Cuando anunciaron hace unos días que reducían la calidad a "estándar", la mayoría de nosotros pensamos en 720p.

Tener que ver los videos en 480p es un retroceso importante, que parece mandarnos de regreso a décadas pasadas. De hecho, esto nos hace preguntarnos si este tipo de restricciones se acabarán aplicando en otras zonas del mundo.

No es la única medida restrictiva de este tipo que se ha aplicado en el país. Por ejemplo, WhatsApp también ha anunciado que temporalmente limitan los "Estados" (las historias que hay dentro de la app) a 15 segundos, en vez de los 30 que se permiten habitualmente.