YouTube reducirá la calidad de sus vídeos en la UE siguiendo los pasos de Netflix

Según informa Reuters, YouTube ha anunciado en el día de hoy que reducirá su calidad de imagen en la Unión Europea para evitar saturar Internet. Es la segunda gran plataforma, después de Netflix ayer, en tomar medidas similares, y llega tras la petición de la Unión Europea de reducir la calidad de imagen ante las tensiones que están sufriendo las redes comunitarias.

Según la agencia, Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, habló con Sundar Pichai, CEO de Alphabet, y Susan Wojcicki, CEO de YouTube, tras lo que decidieron actual. Previamente, Breton ya había contado en Twitter que había hablado con Reed Hastings, CEO de Netflix, a quien ayer alabó por la medida de reducir bitrate que han tomado desde el gigante del streaming.

Reuters recoge que la compañía había notado pocos picos de uso, pero que "decidieron actual para minimizar el estrés en el sistema". Asimismo, este es el comunicado de YouTube al respecto de la medida:

En The New York Times la noticia se ha ampliado, y cuentan que un portavoz ha afirmado que la decisión se ha tomado para un período de 30 días, y afectará a Regino Unido. Como ayer con Netflix, Bretón también agradece la medida:

I warmly 👍🏻 the initiative that #Google takes to preserve the smooth functioning of the Internet during the #COVID19 crisis by having #YouTube switch all 🇪🇺 traffic to SD by default. @sundarpichai and @SusanWojcicki demonstrate strong responsibility.https://t.co/jMNhFFpsxa