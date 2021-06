Windows 11 se ha filtrado: así son el nuevo menú de Inicio, los bordes redondeados y más

La semana que viene, Microsoft va a anunciar "una de las novedades más importantes de Windows en la última década", de acuerdo con el CEO de la empresa Satya Nadella. Mientras llega el esperado 24 de junio para los usuarios de PC y los amantes de este sistema operativo, y las dudas oscilan entre si llegará un Windows 11 o una versión mejorada de Windows 10, se han filtrado unas imágenes.

Hoy mismo han aparecido unas supuestas capturas de pantalla en Baidu (vía BetaWorld) que muestran el aspecto menos sorprendente de Windows 11 que podíamos imaginar, según xda developers. Como se puede ver en la imagen, la barra de tareas está centrada y tiene el menú de inicio desplegable, que sería similar a lo que hemos visto en el Windows 10X, cuyo desarrollo se canceló hace unas semanas.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI