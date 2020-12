xCloud llegará al PC en primavera de 2021: el juego en la nube de Microsoft llega al escritorio

Xbox Game Pass es un servicio muy alabado de Microsoft que se puede disfrutar tanto en consolas como en escritorio, pero una parte de él, que va con Game Pass Ultimate, como es xCloud, aún sigue lejos del PC. La compañía ha anunciado que por poco tiempo, pues el juego en la nube de Microsoft llegará a ordenadores en primavera de 2021.

En ese momento, xCloud también desembarcará en iOS, como Microsoft adelantó, por lo que se pondrá fin a una de las pugnas más grandes en el mundo de los videojuegos, pues hasta el momento, y con mucha polémica, xCloud y Stadia no estaban disponibles en la plataforma por limitaciones de Apple.

El conflicto no llegaba al nivel del que los de Cupertino mantienen con Epic Games, pero podía suponer un nuevo enfrentamiento ante organismos de competencia. Eso sí, el juego en la nube en iOS funcionará vía navegador, no mediante descarga de app en la App Store.

A diferencia de lo que ocurre en iOS, en PCs con Windows, xCloud funcionará desde la aplicación de Xbox, y también desde el navegador. Habrá que ver cuáles son compatibles, y si en Linux o en macOS se podrá jugar eligiendo esa vía, pues por ejemplo Microsoft Edge ya está disponible en ambas plataformas.

Microsoft afirma que se añadirán más de 1.000 millones de dispositivos a esta nueva era de Xbox Game Pass, y lo cierto es que pueden ser muchos más, entre Windows y iOS. Por el momento, la resolución máxima del servicio es 720p. Este punto probablemente sea el más negativo de la oferta, pues una resolución "HD" es algo que hace muchos años que quedó atrás para equipos recientes. Quizá no haga falta llegar por el momento al 4K de Stadia, pero 1080p con 60 fps es algo casi necesario en una oferta así para atraer clientes.

Microsoft is planning to upgrade Project xCloud servers to Xbox Series X hardware in 2021. At launch, Project xCloud will be powered primarily by existing Xbox One S blades