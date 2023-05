"Yo quería que todos mis jugadores viviesen de la Kings League": Ibai propone una solución ante el escándalo de los sueldos

Desde su primera emisión el pasado mes de enero, la Kings League ha tenido una gran repercusión, hasta tal punto de que su final acabó vendiendo todas las entradas en el Camp Nou. La competición creada por Piqué y en la que participan numerosos creadores de contenido como Ibai, 'The Grefg', 'DjMaRiiO' y otros tantos, se estrenó la pasada semana además en el canal Cuatro, demostrando que cada vez hay mayor interés por el contenido que se genera en Twitch.

No obstante, a pesar de toda la relevancia, sorprende que cada uno de los jugadores tengan un sueldo muy por debajo de las cifras que se suelen manejar en el mundo de la creación de contenido. Si bien es cierto que no se trata de un tipo de contenido usual para Twitch, durante el primer split ya se averiguó que todos ellos cobraban un total de 75 euros por partido, una cifra que no ha estado exenta de polémica.

Una promesa incumplida, de momento

Tras el final de temporada, Gerard Piqué ya aseguraba que los jugadores iban a recibir un aumento de sueldo, pero lamentablemente la renovación de sus contratos llegó antes, y por tanto el sueldo sigue siendo actualmente el mismo. Ante esta situación, Ibai ha querido explicar en detalle por qué ha sucedido esto a través de una charla en uno de sus últimos directos.

"Yo quería que todos mis jugadores viviesen de la Kings League. De mis patrocinadores pagarles yo. Esto no se me ha permitido porque entonces desbalanceo la liga completamente, claro. Entonces esto ya es como el fútbol tradicional, que hay gente que paga mucho y hay gente que paga poco. ¿En qué se convierte esto? En que uno gana mucho y el otro paga poco".

Tal y como afirma el streamer, fueron muchos los presidentes que quisieron que sus jugadores tuvieran un mejor sueldo desde el primer momento. Sin embargo, el desequilibrio económico entre los distintos presidentes, junto a las diferencias entre patrocinios de cada club, ha desembocado en que los equipos más modestos no decidieran pagar más de esos 75 euros por partido.

Mientras se cierran los acuerdos por patrocinio y los presupuestos para el segundo split, tanto Ibai como Spursito han propuesto una solución temporal que, si bien aún no se ha materializado, podría funcionar como parche hasta que se proponga una solución económica definitiva. La idea tendría por objetivo que los clubes con más ingresos aporten una mayor parte de los gastos provenientes del sueldo de los jugadores para que los presidentes que generen menos ingresos no se vean tan afectados.

"Vale, busquemos un término medio coño. De los porcentajes de lo que ganan los presidentes por los patrocinadores que tienen, destinemos un porcentaje en mejorar el sueldo de los jugadores. ¿Qué es lo que pasa? Que hay presidentes que no tienen patrocinadores. Claro, si ingresas cero... ¿El 50% de cero cuánto es gente del chat? Efectivamente, cero. Entonces, sigue estando desbalanceado. Es decir, el problema es que cuando tú pones dinero real de por medio, o dinero de los patrocinadores, el problema es que el que gana mucho pues puede pagar bien y el que gana poco puede pagar poco".

Si bien se trata de una idea digna y con iniciativa, la realidad es que fue improvisada por parte de Ibai y Spursito, por lo que tendremos que esperar para conocer si acaba cuajando en la directiva y gestión de la competición.

Que los jugadores estén cobrando dicha cantidad merma la reputación de la Kings League. Si bien muchos de los jugadores han acabado dando el salto a la fama mediante la creación de contenido de forma independiente y aprovechando el tirón de la competición, esto no es excusa para que los jugadores no dispongan de un sueldo digno tras todo el dinero que se está generando de la Kings League.

Actualmente, además del segundo split de la Kings League, también ha dado comienzo la Queens League, para dar oportunidad también a jugadoras de todo el país. El evento también tiene intención de expandirse en otros países, por lo que todo pinta a que la competición no ha hecho más que empezar.

Imagen | Ibai (Twitch)

