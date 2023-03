La Kings League ha terminado con cifras de récord fuera de Twitch: lleno en el Camp Nou y ganador inesperado

Desde que comenzó 2023 hemos disfrutado casi cada domingo de la Kings League, el peculiar torneo de fútbol-7 liderado por celebridades de la talla de Piqué, Ibai, Iker Casillas, The Grefg, DjMariio y muchos otros. Sin embargo, ayer domingo 26 de marzo fue un día especial. Y es que daba comienzo la 'Final Four', el desenlace del torneo que iba a estar compuesto por dos semifinales y una final. Y claro, no podía haber otro mejor terreno de juego que el propio Camp Nou para darle el final que se merece al evento que está causando sensación en todo el país.

Durante la tarde de domingo de ayer, un total de 92.522 espectadores ocuparon el Camp Nou para disfrutar de una velada especial. La Kings League dejaba su terreno de juego habitual para saltar al majestuoso estadio del F.C Barcelona. La Kings League demostró una vez más el gran interés que existe ante este tipo de eventos, dando otra vez la nota con grandes partidos, actuaciones musicales y hasta un récord Guiness que finalmente consiguió.

Aforo casi completo en el Camp Nou y millones de espectadores viéndolo desde casa

Tampoco nos podemos olvidar del equipo que se hizo con la victoria de la Kings League: "El Barrio", quienes curiosamente eran el único equipo que no contaban con patrocinador. Además, la noche nos dejó grandes sorpresas, como la participación de Neymar en la Kings League, quien de ahora en adelante será presidente de este torneo en Brasil.

Si bien el evento recibió las burlas y el desprecio de multitud de representantes de LaLiga durante los últimos meses, parece que este "circo" ha tenido mucho que decir, convirtiéndose en todo un fenómeno y con el objetivo de expandirse a otros continentes y categorías.

Entre los momentos más destacados del evento se encontraba la llegada en helicóptero de los cuatro presidentes de los equipos que iban a protagonizar esa noche de ensueño: TheGrefg, Perxitaa, Juan Guarnizo y Adri Contreras acompañados del presidente de este espectáculo, Gerard Piqué.

"El Barrio", "Saiyans FC", "Aniquiladores" y "Los Troncos FC" fueron los equipos que protagonizaron la tarde de domingo en el Camp Nou con las peculiares reglas de la Kings League. Y es que este torneo de fútbol-7 dispone de una serie de normas que se diferencian en gran medida de lo que conocemos del fútbol tradicional. Ejemplos de estas reglas son el peculiar saque de inicio en el que un integrante de cada equipo debe de correr desde la portería hasta el centro del campo, o las cartas especiales que cada equipo puede lanzar para alterar el ritmo de juego.

El Barrio se hizo con la victoria ante los Aniquiladores de Juan Guarnizo por 3-0. El equipo del tiktoker Adri Contreras se alzó finalmente con el gigantesco trofeo, marcando un antes y un después en la participación de eventos de esta índole. El equipo fue el último de los ocho equipos clasificados, dando la sorpresa en la Final Four con unos encuentros increíbles.

Durante el evento los espectadores también pudieron disfrutar de grandes actuaciones musicales de la mano de Tiago PZK y Lali Espósito, o las batallas de gallos protagonizadas por Chuty, Gazir, Bnet y Skone.

Un torneo que ya ha hecho historia

Esta combinación de fútbol y reglas inspiradas en el juego de azar y videojuegos ya ha convencido a millones de personas. Y es que además de casi llenar al completo el Camp Nou, desde casa hubo un pico de 2,16 millones de personas, según TVTOP España, batiendo el récord que hasta ahora tenía la Kings League y con una media de 1,38 millones de espectadores. Y si hablamos de récord, también hay que mencionar el que el evento consiguió al hacer que todo el estadio tuviera una máscara puesta, alzándose con el récord Guinness de la mayor cantidad de personas enmascaradas en un mismo lugar.

El merchandising también ha sido una parte importante de la Kings League, ya que sus responsables anunciaron que los aficionados pueden comprar todo tipo de ropa y accesorios a través de la propia tienda oficial del F.C Barcelona. Ayer durante la retransmisión veíamos a algunos de los presidentes de cada equipo hacer un tour por la tienda, siendo un detalle que nos da pistas de lo lejos que ha llegado este evento.

Tras un torneo espectacular, sus responsables ya están dándolo todo para preparar la siguiente etapa: la Queens League. En este caso, será un torneo de fútbol-7 femenino liderado por presidentas streamers y otras celebridades. Paula Gonu, Mayichii, Espe, Morena Beltrán, Rivers y otras tantas se encargarán de encaminar a sus equipos hacia la victoria. El próximo 1 de abril se realizarán las pruebas de cada jugadora, mientras que el 16 de abril tendrá comienzo el draft para seleccionar a las que participarán en cada equipo. No será hasta el 6 de mayo cuando de comienzo el torneo.

