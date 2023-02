"Todos los grandes streamers van a irse de Twitch a Kick". Este popular streamer lo tiene muy claro: el dinero manda

Twitch lleva años siendo la plataforma referencia para hacer streaming. Muchos de los creadores de contenido hoy día emiten en directo a través de dicha plataforma. De hecho, hace años hubo un gran exilio hacia la plataforma morada, siendo el streaming una de las formas más populares de crear contenido en Internet.

Sin embargo, la popularidad de Twitch ha ido en decremento durante los últimos meses, sobre todo por sus políticas en torno al trato con los streamers y publicidad. Esto no es lo único, sino que ha entrado en juego una nueva plataforma para creadores de contenido la cual ya se ha llevado a unos cuantos streamers estadounidenses. Hablamos de Kick.

Si la analizamos desde un punto de vista visual, Kick es muy similar a Twitch. La interfaz es prácticamente idéntica a la plataforma morada, solo que con un cambio de color. Esto ha hecho que la nueva plataforma sea considerada por muchos como "una copia" de Twitch.

Adin Ross says all the big streamers are going from Twitch to Kick. Including Kai Cenat, IShowSpeed, Bruce, YourRAGE and more…



