"Vagos de mierda": las palabras de ElXokas hacia personas con sobrepeso que han explotado en redes sociales

Febrero está siendo un mes lleno de polémicas dentro del mundo de Twitch en nuestro país. Desde la 'funa' de AuronPlay por el surgimiento de tweets de 2013, hasta el nuevo caso de ElXokas, tras unos mensajes realmente desafortunados sobre aquellas personas que tienen sobrepeso lo que ha causado una gran discusión dentro de la comunidad.

Y precisamente esta polémica ha llegado a raíz de otro streamer que a lo largo de 2022 se propuso bajar de peso: Alexelcapo. Este ha pasado a tener un físico completamente diferente, y publicó el típico antes y después con el mensaje 'XDDD' en la foto de hace varios años. Y esto fue interpretado por muchos como que era un gordófobo, y se creó la gran polémica.

ElXokas vuelve a meterse en líos con sus palabras sobre la pérdida de peso

Y a esta quiso responder ElXokas en uno de sus directos, afirmando que "los que queréis cambiar vuestro físico, no lo hacéis porque sois unos vagos de mierda". Al momento estas declaraciones que se hicieron con un tono realmente agresivo han terminado incendiando internet, aunque después lo matizara levemente con estas personas con trastornos físicos.

Xokas: "Y la mayor parte de la gente que queréis cambiar vuestro físico, no lo cambiáis porque sois unos vagos de mierda."



Pero hombre, que guardabas la basura en el congelador para no tener que sacarla, que pides comida todos los días para no hacerla... pic.twitter.com/WlgPUuWn4g — #PorQuéTT (@xqTTs) February 15, 2023

Esta no es la primera polémica en la que se mete streamer, que se caracteriza por tener una comunicación realmente agresiva hacia su comunidad al no medir correctamente sus palabras. Al momento las redes sociales se han inundado de comentarios acerca de los muchos motivos que existen acerca de los casos que existen para que algunas personas no puedan adelgazar.

Muchas de estas causas están relacionadas con enfermedades graves, tanto física como mentales. A nivel bioquímico problemas en la glándula tiroidea o en el propio metabolismo de los humanos puede hacer que aunque se tenga como objetivo el adelgazar no sea posible. También entra en juego factores genéticos como la leptina cuya deficiencia al existir un problema en su síntesis hace que no sea posible controlar la sensación de hambre o el peso corporal. Cosas que comenta a posteriori en el directo, pero claramente el tono no fue el más adecuado.





A esto también se incluyen trastornos psicológicos que son graves, como los TCA (Trastornos en la conducta alimentaria) siendo uno de los ejemplos más claros la bulimia. Y tras la gran tormenta que se ha generado, ElXokas en el podcast de Jordi Wild ha matizado sus palabras haciendo referencia a estos trastornos y en un tono mucho más sosegado.

Ante esta respuesta, los usuarios han afirmado que ojalá se comportara con el tono que tuvo en este programa en su propio stream. Lo que está claro es que ElXokas en muchas ocasiones tiene una forma de comunicar que puede resultar realmente ofensiva como en esta ocasión, algo que sin duda es realmente comprometedor en un trabajo cuya función es saber comunicar sin recurrir constantemente al insulto.