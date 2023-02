Este streamer dejó Twitch y se pasó a su copia. Emitió la Super Bowl entera y ahora le pueden caer multas de millones de dólares

La madrugada del lunes tuvo lugar la quincuagésima séptima edición de la Super Bowl, el evento deportivo más grande de Estados Unidos. Sin embargo, la relevancia que tiene este partido de puertas para fuera reside en los anuncios del tiempo de descanso. Y es que además del espectáculo que nos dio Rihanna, pudimos ver multitud de tráileres de películas que están al caer.

El partido lo vieron millones de personas en sus casas y algunos streamers tuvieron la genial idea incluso de emitirlo para decenas de miles de espectadores. Sin embargo, como supondrás, retransmitir la Super Bowl sin contar con los derechos de la NFL podría desembocar en un serio problema para quien lo hiciese. Pues esta es en la situación que se encuentran ahora mismo los conocidos streamers Adin Ross y Tyler "Trainwreckstv" Niknam.

Desde luego no es la primera vez que oímos hablar de ellos. Ambos con cientos de miles de seguidores, sea por un motivo u otro, siempre les envuelve la polémica. En este caso vuelven a estar en los focos tras retransmitir el partido completo de la Super Bowl ante miles de usuarios.

Streaming platform Kick broke it's own viewership records last night as top streamers Adin Ross and Trainwreck streamed the Super Bowl on their site to over 100,000 people pic.twitter.com/ta2UFY8Wog