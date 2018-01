YouTube cambia la forma en la que funcionan los canales de artistas y probablemente afecte tus suscripciones

YouTube pronto cambiará la forma en la que funcionan los canales de tus músicos favoritos, y de los que no conoces también. La plataforma ha anunciado los nuevos canales oficiales de artistas como una forma de integrar en un solo lugar todo el contenido de los mismos.

Si bien los canales oficiales existen desde el año pasado, inicialmente solo eran como un hub en el que se reunía todo el contenido, ya fuesen los vídeos musicales, canciones, presentaciones y álbumes; la diferencia ahora está en que también se van a unificar todos los suscriptores en un solo canal.

YouTube afirma que es una gran idea, puesto que ahora para encontrar todo el contenido oficial de un artista solo habrá que escribir su nombre en el buscador. Podrás identificar el canal oficial de un artista por el símbolo de nota musical junto al nombre que comenzará a aparecer pronto.

Adiós suscripciones no oficiales

Otro dato interesante aquí es que si actualmente estás suscrito a un canal no oficial de algún artista, esa suscripción se eliminará automáticamente y en su lugar te cambiarán al canal oficial.

Los cambios comenzará a hacerse efectivos a partir de las próximas semanas, aunque no queda claro si, por ejemplo, los canales VEVO también se van a fusionar con el canal oficial del artista. Estos suelen tener muchos más suscriptores que el mismo canal "principal".

Si miras el canal oficial de Adele o Sia, por mencionar un par con enormes audiencias, esos no llegan ni al millón de suscriptores, pero tanto SiaVEVO como AdeleVEVO cuentan con más de 10 y 15 millones respectivamente.

Si estás suscrito a canales que publican música de artistas que no estén respaldados de forma oficial, es probable que tus suscripciones a estos desaparezcan pronto, esto no quiere decir que el canal será eliminado de YouTube, pero si tienes varias suscripciones de este tipo y no las quieres perder en el proceso tienes que prepararte desde ya.

