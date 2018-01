YouTube contra los vídeos del 'Tide Pod challenge', si comes cápsulas de detergente te pueden cerrar el canal

Aunque obviamente no es eso lo que peor que te puede pasar en la vida por ir a comer cápsulas de jabón líquido a propósito, la más reciente y peligrosa moda entre los que hacen retos en vídeos de YouTube: el 'Tide Pod chanllenge.

YouTube ya está trabajando para eliminar todos los vídeos con este tipo de contenido de su plataforma, la empresa dijo que las normas de su comunidad prohiben el contenido cuya intención es promover actividades peligrosas que tienen un riesgo inherente de causar daño físico, y sí, comer cápsulas de jabón es tóxico, son para lavar la ropa, no para untarle a una tostada.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ