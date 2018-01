YouTube castiga a Logan Paul cancelando su película y un importante acuerdo publicitario

YouTube rompía ayer su silencio tras todo el escándalo generado por un vídeo de Logan Paul, en el que grabó a una persona muerta en el "bosque de los suicidios en Japón". Tras anunciar que estaban estudiando qué consecuencias habría, la plataforma ahora se pronuncia abiertamente.

Tal y como podemos leer en Polygon, la compañía ha decidido cancelar la película que planeaban grabar para YouTube Red. Se trata de 'The Thinning: New World Order', secuela de la película lanzada en 2016 llamada 'The Thinning'.

Además, un representante de la compañía ha confirmado que lo han retirado del principal programa de anuncios de la plataforma. También han anunciado que Logan no aparecerá en 'Foursome', una serie web de YouTube.

No es la primera vez que castigan a un YouTuber por su comportamiento, y el mejor ejemplo lo encontramos en Pewdiepie, a quien cancelaron su programa en YouTube Red tras haber hecho unas bromas sobre judíos.

Una polémica que no le ha venido del todo mal

Tras haber subido el desafortunado vídeo, Logan Paul vio como una gran parte de Internet comenzaba a criticarlo en las redes sociales, acusándole de ser un irrespetuoso (sobre todo con la cultura japonesa).

Muchos comenzaron a pedir que YouTube cerrara definitivamente su canal, pero ahora vemos que las consecuencias no han llegado a ese nivel. De todos modos, como decía Salvador Dalí, "que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mi".

Esto se puede comprobar en el canal de YouTube de Logan Paul. Cuando saltó la polémica, tenía alrededor de 9 millones de suscriptores. En tan solo nueve días ha superado los 15 millones, lo que significa que casi ha doblado su número de seguidores.

So sorry. pic.twitter.com/JkYXzYsrLX — Logan Paul (@LoganPaul) 2 de enero de 2018

El vídeo del bosque japonés fue visto seis millones de veces antes de que fuera eliminado de YouTube. Paul pidió disculpas a través de un tuit, asegurando que "se tomaría un tiempo" para pensar en todo lo ocurrido y aprender de ello.

