YouTube se pone seria con los adblockers: algunos usuarios no pueden reproducir vídeos con esta extensión activa

Una de las cuestiones más odiadas por los usuarios de YouTube son sus anuncios pre-roll, es decir, aquellos que tenemos que ver sí o sí y sin la posibilidad de saltárselos antes de comenzar un vídeo. Si bien la gran mayoría duran unos pocos segundos, ya no es nada extraño tener que esperar un mínimo de 15 o 20 segundos hasta que podamos saltarlos, algo que suele desesperar a los usuarios.

La compañía lleva tiempo impulsando su plan YouTube Premium, que por 11,99 euros al mes nos podemos saltar todos los anuncios, podemos descargar los vídeos para verlos luego y también se incluye YouTube Music en el paquete. Sin embargo, la gran mayoría de usuarios se decantan por utilizar algún tipo de bloqueador de anuncios, lo cual es gratis y también se salta los anuncios.

YouTube comienza una batalla contra los adblockers

Aunque YouTube nunca ha ofrecido resistencia hacia los adblockers, la compañía parece estar experimentando con ello y algunos usuarios se han encontrado con problemas a la hora de reproducir un vídeo con adblock activado, pues les ha aparecido un mensaje de advertencia acerca de que este tipo de extensiones "no están permitidas" en YouTube.

Imagen: Sazk100 (Reddit)

La información viene de la mano del usuario Sazk100 en Reddit, quien ha publicado en el foro una imagen con la advertencia mencionada. Poco después fue confirmada por un portavoz de YouTube. En el mensaje dan dos opciones al usuario: seguir utilizando YouTube con anuncios, o pasarse al plan Premium. También encontramos la opción de informar acerca de un error en caso de que haya aparecido este mensaje sin tener adblock activado. Esto es lo que comentaba YouTube al medio BleepingComputer al respecto:

"Estamos llevando a cabo un pequeño experimento a nivel mundial que insta a los espectadores con bloqueadores de anuncios activados a permitir los anuncios en YouTube o probar YouTube Premium".

Por el momento parece que únicamente se trata de una prueba de YouTube que se ha activado en algunos usuarios. Esto no quiere decir que la compañía vaya a implementar este sistema inmediatamente. De hecho no todos los experimentos de YouTube acaban incorporándose en la plataforma. Sin embargo, no sería nada extraño que en un futuro la plataforma quiera deshacerse de este problema. Eso sí, no será fácil, pues un grandísimo número de usuarios hacen uso de este método para deshacerse de la publicidad en la plataforma.

Por el momento no se conoce la cantidad de usuarios que han participado en la prueba y en qué regiones está apareciendo. En nuestro caso no hemos podido ver ningún mensaje de advertencia aún. Tampoco sabemos si la compañía querrá impulsar esta estrategia de manera definitiva. Lo que si está claro es que la publicidad lleva años siendo el bastión de YouTube y todo indica a que cada vez irá a mayores.

Imagen | Christian Wiediger

En Genbeta | El doblaje de audio en los vídeos llega a YouTube: cómo funciona y qué canales cuentan con esta opción