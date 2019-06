Zippyshare ya no es accesible desde España, y no se conocen los motivos de su bloqueo

Zippyshare es (o era) uno de los servicios de alojamiento de archivos más populares de la red. Como podemos leer en Torrentfreak, el acceso al sitio web empezó a restringirse tanto en Estados Unidos como en Alemania a partir del mes de marzo, y parece que ahora es turno de España.

Cuando intentamos acceder a Zippyshare nos encontramos ante el error 403, un mensaje que indica que no tenemos permiso para acceder a dicha página web desde nuestro servidor. Por el momento, no se conocen las causas del bloqueo, por lo que queda la duda de si dicha restricción ha sido impuesta de forma voluntaria por parte de la página o no.

Aún accesible mediante VPN

Activa desde el año 2006, y habiendo alojado contenido para más de 100 millones de usuarios. Zippyshare ya no es accesible desde España. Como hemos podido comprobar, es necesario recurrir a una conexión VPN (nos hemos conectado a un servidor francés) para poder acceder a la página, ya que con una conexión en servidor español se hace imposible su acceso.

Zippyshare ya no es accesible desde España, tras haber sido bloqueado tanto en Alemania como en Reino Unido

Como apuntábamos anteriormente, este hecho sigue al bloqueo que ya sufre la web en países como Reino Unido o Alemania desde hace un mes y que, por desgracia, ha acabado llegando también a nuestro país. No hay explicaciones oficiales por parte de sus responsables, ni noticias sobre un bloqueo impuesto por parte de los propios países.

Con Zippyshare se suma otra página al listado de webs bloqueadas en España, aunque no debemos olvidar que, por el momento, portales como Mediafire, Mega o Depositfiles siguen funcionando y cumpliendo un cometido muy similar.

Vía | Torrentfreak