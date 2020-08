Zoom empieza a recuperarse del problema que ha mantenido offline durante varias horas e impedido miles de videollamadas

En las últimas tres horas, los usuarios han denunciado interrupciones generalizadas del servicio de videoconferencias de Zoom, una situación reconocida por la compañía, que hace una hora confirmó que ya estaban trabajando en un solución y que en breve la plataforma empezaría a ser accesible para "algunos usuarios".

Hace poco más de una hora, la cantidad de incidencias denunciadas en la web Downdetector, que recopila caída del servicio de las principales plataformas online de Internet, ascendía a casi 16700, una cifra que en estos momentos ha descendido a algo menos de la mitad.

El 73% de estas incidencias notificadas por los usuarios aparecen vinculadas a la imposibilidad de llevar a cabo el proceso de inicio de sesión; los propios responsables de Zoom han confirmado que el problema afectaba al login, aunque no han dado detalles técnicos sobre el mismo.

La web de Zoom indica esta situación para sus principales servicios en el momento de publicar este artículo.

Sentimientos encontrados entre los usuarios

Lo más curioso es que no todo han sido lamentaciones por parte de los usuarios; ciertamente, algunos se han mostrado indignados por no poder acceder a sus clases y reuniones... pero otros están felices de no haber podido asistir a sus clases y reuniones.

Zoom ha sido uno de los principales beneficiarios (junto a Microsoft Teams) del auge que han experimentado las videoconferencias a causa de la pandemia de coronavirus, y la consiguiente apuesta por el teletrabajo y la teleformación en numerosas empresas e instituciones de todo el mundo.

Y quizá no todos los usuarios hayan sobrellevado igual de bien la repentina omnipresencia de las videoconferencias en su día a día, y han celebrado la oportunidad de hacer una 'pausa no programada' en las mismas.

Por desgracia, en muchos lugares de América (como Méjico y algunos estados estadounidenses), hoy era el primer día de clases, y ha habido quien le ha afeado a Zoom que no tuviera un plan de contingencia para una fecha tan señalada.