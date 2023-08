Zoom utilizará los datos de sus usuarios para entrenar a su inteligencia artificial: lo peor es que no hay forma de evitarlo

Desde el confinamiento, Zoom se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas para hacer videoconferencias y reuniones en remoto. La empresa creció considerablemente, mejorando ampliamente su servicio con multitud de características. De hecho, Zoom es de esa larga lista de compañías interesadas en integrar herramientas de inteligencia artificial para mejorar su aplicación. Hace meses anunció la incorporación de un asistente para poder hacer resúmenes de conferencias y agilizar multitud de procesos.

Todo indica que su afán por la inteligencia artificial no queda ahí. Y es que recientemente han actualizado el documento de sus términos y servicios para incluir algo que no está gustando a los usuarios: el hecho de que tengamos que consentir obligatoriamente que Zoom recopile todos nuestros datos para entrenar a su inteligencia artificial.

No es extraño ver cómo las empresas utilizan la información de los usuarios para entrenar sus mecanismos de inteligencia artificial para que éstos sean más precisos a la hora de ofrecer respuestas o plantear soluciones. Sin embargo, merece la pena destacar el detalle de que el usuario no tenga alternativa ante ello.

Según los términos de Zoom, si utilizas el servicio estás autorizando que Zoom tenga acceso o que 'utilice, recopile, cree, modifique, distribuya, procese, comparta o almacene los datos de servicio generados para cualquier propósito. Esto incluye el hecho de que puedan utilizar estos datos para entrenar sus mecanismos de machine learning e inteligencias artificiales y mejorar así sus algoritmos y modelos de lenguaje.

Concretamente, en la sección 10.4, Zoom se ha reservado a tener el derecho de una "licencia perpetua, mundial, no exclusiva, libre de regalías, sublicenciable y transferible" para "redistribuir, publicar, acceder, utilizar, almacenar, transmitir, revisar, divulgar, conservar, extraer, modificar, reproducir, compartir, utilizar, mostrar, copiar, distribuir, traducir, transcribir, crear trabajos derivados y procesar" el Contenido del Cliente.

Zoom terms of service now require you to allow AI to train on ALL your data—audio, facial recognition, private conversations—unconditionally and irrevocably, with no opt out.



Don’t try to negotiate with our new overlords. pic.twitter.com/Ri2VE59RYr