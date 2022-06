A Google le sale un nuevo rival: el navegador Yep apuesta por pagar a sus creadores de contenido. De momento funciona regular

Durante muchos años, Google ha ostentado el reinado absoluto en lo referente a motores de búsqueda. Han sido muchas las opciones que se han encontrado, como por ejemplo Bing por parte de Microsoft, aunque no han terminado de funcionar. La cuota de mercado sigue estando en las manos de la empresa de la gran G, pero ahora la empresa Ahfers, centrada en las herramientas SEO, está apostando por crear su propio navegador que tiene a priori una muy buena pinta. Igualmente, crear un motor de búsqueda no es una tarea de pocos días y es un trabajo en constante mejora. Esto hace que tengamos a priori un motor, llamado Yep, que promete ganarse un espacio en el mercado, aunque de momento tiene algunas limitaciones.

Como hemos comentado anteriormente, el motor de Yep.com cuenta con una gran empresa detrás como es Ahrefs, que ya dio pistas de este nuevo proyecto en el año 2021. Ahora ya tenemos un motor con el que poder trastear y ver por lo que están apostando, que es realmente interesante, ya que quieren apostar por repartir beneficios con los creadores de contenido.

Probando Yep en nuestro día a día

Si eres un apasionado de los motores de búsqueda, sin duda te animamos a hacer diferentes pruebas accediendo a yep.com. A priori se puede destacar que cuenta con un diseño realmente simple, dando protagonismo en la parte superior al cuadro de búsqueda. Justo por debajo de este se va a poder seleccionar si se quiere buscar en toda la red, o centrarse únicamente en el banco de noticias. Hay que destacar que de manera predeterminada el motor de búsqueda está en inglés, pero en los ajustes se puede acceder al idioma español y otros. Igualmente, hay que destacar que para algunas característica está muy centrado en el inglés como veremos.

Lo verdaderamente importante en estos casos es cómo hace las búsquedas en el día a día. En nuestro caso, hemos hecho diferentes pruebas al buscar alguna de las redes sociales más usadas como son Twitter o Facebook. Lo que hemos encontrado es diferentes accesos como en Google, pero ninguno a la web para poder iniciar sesión. En la cabecera se ha podido visualizar un artículo de Wikipedia o incluso el acceso a la cuenta del fundador de Twitter. Esto sin duda es una limitación que tiene actualmente, basado principalmente en que le falta mucho recorrido para ir aprendiendo de las diferentes búsquedas que se van haciendo.

En nuestra opinión, le hace falta un poco de orden a los resultados que se van mostrando. Actualmente parece que está todo completamente desordenado, sin ningún razonamiento lógico que se pueda ir siguiendo. Lo correcto sería en estos casos tener en un primer lugar el acceso a la red social o a la web de la empresa que estás buscando. Pero por contra, se está dando prioridad el acceso a Wikipedia cuando en estos casos debe quedar más en un segundo plano.

Igualmente, en el caso de realizar la búsqueda de una empresa o de una personalidad, vas a tener a la izquierda un pequeño extracto con una definición de esta. Hay que destacar que está extraído desde la propia Wikipedia, ya que se ha podido comprobar que existe una gran sinergia entre ambas compañías actualmente.

Al hacer la comparativa con Google, se puede visualizar que aún faltan muchas fuentes y webs que se terminen integrando en el motor de búsqueda. Como hemos comentado anteriormente, actualmente se está muy centrando en la lengua inglesa y es por ello que a la hora de buscar noticias sobre un tema en concreto aparecen únicamente fuentes en este idioma. No se han integrado medios de comunicación de otros países, aunque como decimos es cuestión de tiempo que finalmente se pueda tener un acceso completo a todas las búsquedas.

El ejemplo más claro puede estar en el propio grupo Webedia. Al hacer la búsqueda de páginas como Genbeta o la propia Xataka, se ve como en el acceso aparece un texto de 403 Forbidden. Esto es indicativo de que todavía faltan muchas fuentes por agregar, aunque si se hace una búsqueda de medios nacionales de relevancia si que aparecen con una metadescripción completa.

Aunque se puede realizar la búsqueda de noticias más destacadas, no se puede hacer lo mismo con las imágenes. De momento no hay un apartado que esté diferenciado como si ocurre en Google. Esto hace que la forma de trabajar con este motor esté más limitada, al igual que con la búsqueda de negocios, donde también se agrega una base de datos con restaurantes o monumentos para conocer su información y dirección. En este caso, las imágenes pueden ser realmente importante y es algo que no se va a poder buscar en Yep. Esto hace que sea necesario contar en un futuro con un banco de imágenes si de verdad se quiere competir con Google.

Todo esto se suma también a un problema de sincronización de toda esta información. En muchos casos puede ser interesante tener un algoritmo que aprenda de nosotros y nos muestre información que realmente nos guste. En este navegador no encontramos la posibilidad de sincronizar todos los datos con un servidor a través de una cuenta de usuario. Esto es algo que si se tiene en otros buscadores como Bing o Google.

En el día a día, también necesitamos tener mucha información sobre una búsqueda. En Google al buscar cualquier cosa, tenemos además de accesos a páginas webs, accesos directos a Mapas, vídeos y también las noticias destacadas. En este caso se peca de ser demasiado simple y no mostrar mucha información en este caso. Esto es algo que también se puede encontrar en el panel de configuración que se limita

En definitiva, las décadas de avance que tiene Google con respecto a la competencia hace que sea difícil superarla en poco tiempo. Pero lo importante es tener en este momento las mejores bases y contar con el feedback de los usuarios. Obviamente estamos hablando de que detrás se tiene una compañía centrada en el SEO, y esto hace que tenga muchas papeletas para poder arreglar todos estos pequeños problemas que se pueden detectar con la búsqueda que hemos realizado de diferentes conceptos.

Este motor pagará a quien aporte contenidos

Algo que sin duda hace que sea completamente diferentes a Google, es el compromiso que va a tener con los creadores de contenido. Lo que dijo el creador del motor de búsqueda fue lo siguiente:

Digamos que el motor de búsqueda más grande del mundo gana $100 mil millones al año. Ahora, imagine si le dieran $ 90 mil millones a los creadores y editores de contenido.

Wikipedia probablemente ganaría unos miles de millones de dólares al año con su contenido. Podrían dejar de pedir donaciones y comenzar a pagar un salario digno a las personas que pulen sus artículos.

Esto sin duda es realmente interesante, ya que ahora mismo Google genera una gran cantidad de dinero en publicidad gracias a todas las páginas webs que aparecemos en su motor. Pero los creadores a priori no ven nada de este dinero, quedándose únicamente con el generado en sus propias webs de manera interna. Lo que se plantea ahora con este motor es que parte de los beneficios que se generen sean compartidos por todos los creadores que se van integrando.

Se persigue en este sentido ayudar a los creadores independientes y que no tienen demasiados recursos. En un primer momento, estos terminan fracasando por no tener recursos económicos, pero ahora con esta idea esto puede terminar cambiando. Desde Yep informan que al ser usuario del motor de búsqueda se está contribuyendo automáticamente a hacer crecer a estos creadores tan pequeños, mientras se cuenta con una seguridad y privacidad que te harán respirar con tranquilidad.

Las posibilidades de superar Yep a Google

Como hemos visto a lo largo de este artículo, la propuesta que plantea Yep es realmente interesante. Sobre todo se debe dar prioridad a ese beneficio que se pueden terminar llevando los pequeños creadores que no tienen suficiente con la publicidad de sus sitios web. El problema en la actualidad es que todos estamos rendidos ante el gran imperio de Google, trabajando para ellos haciendo que nuestras publicaciones estén en la mejor posición.

En este caso se ha visto como la herramienta de Google funciona realmente bien. Son muchos los usuarios que encuentran a diario todo lo que necesitan: desde tutoriales hasta las recetas para hacer la comida. Esto hace que sea realmente complicado superar algo que se acerca a la perfección.

Para saber si Yep tiene alguna posibilidad, nos podemos ir a las cuotas de mercado del resto de navegadores que encontramos. En este caso se destaca Yahoo, Bing o DuckDuckGo. Todos estos tienen cuotas de mercado insignificantes con respecto a Google. Para que te puedas hacer una idea, Google cuenta con alrededor del 93% de la cuota de mercado, mientras que Bing está en un segundo lugar con el 3%.

Con todas estas características, se puede plantear la idea de si Yep, el navegador de Ahrefs, va a poder hacer frente o no a Google. En los próximos años lo vamos a terminar comprobando.