El modo oscuro de Google ya está llegando a todos los usuarios: así es como se activa en el buscador en cualquier navegador

Hace unos meses contamos que el nuevo modo oscuro de Google se estaba ofreciendo a algunos usuarios del buscador en el navegador, pero que todavía no era una función que estuviera disponible para la mayoría, por lo que si no eras de los elegidos, te tendrías que seguir conformando con cómo te encandila el fondo blanco a las 12 de la noche.

Ahora, por fin, Google ha anunciado el lanzamiento del modo oscuro para todo el mundo, y ya podemos probarlo si somos de los primeros en recibirlo. En mi caso, por ejemplo, lo he recibido en dos cuentas de las tres que tengo de Gmail, por lo que en algunos casos tocará esperar. Vamos a contarte los pasos para hacerlo y que recuerdes cómo hacerlo allá donde vayas.

Cómo activar el modo oscuro de Google

Si eres de los afortunados que ya ha recibido el modo oscuro en el navegdor de escritorio, es posible que Google te haya notificado de ello con texto y una imagen al hacer alguna búsqueda. Sin embargo, en mi caso no ha sido así, no he recibido aviso, pero sí soy de los agraciados por la llegada de la nueva función.

Lo que sí ha aparecido es el texto "Modo oscuro: desactivado" al hacer click en la rueda de de configuración (⚙️) que aparece en la parte superior derecha cuando hacemos alguna búsqueda en Google con la sesión iniciada en nuestra cuanta. Es decir, cuando introducimos algún término y Google nos muestra resultados.

Si entramos en Google.com, la ⚙️ no aparece por defecto hasta que no hacemos la búsqueda. Una vez realizamos una, activarlo es tan fácil como accionar el texto/botón "Modo oscuro: desactivado", como vemos en la siguiente imagen:

Automáticamente, el tema de Google cambiará al oscuro, y veremos algo así si buscamos Genbeta:

Por defecto, el modo oscuro estará activado o desactivado según elijamos, pero Google también ofrece la posibilidad de que se active según lo predeterminado en el dispositivo. Para elegir esta opción, en el menú desplegable de la ⚙️ tendremos que hacer click en a "Configuración de búsqueda", y en la parte inferior de Google.com si aún no hemos hecho búsqueda, en "Configuración".

Una vez dentro, una de las opciones de la configuración es "Aspecto". Ahí podremos elegir entre "Tema claro", "Tema oscuro" o "Opción predeterminada del dispositivo". Hay que decir que tanto activando el modo oscuro en macOS como en Microsoft Edge, el modo que nos asigna en este modo es claro, así que Google quizá tiene que seguir trabajando en ello.

Vía | Omicrono