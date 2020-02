Basecamp anuncia el lanzamiento de HEY, una 'reformulación' del modo en que usamos el correo electrónico

Jason Fried, CEO y fundador de Basecamp, ha recurrido a un tuit para hacer hoy dos anuncios importantes. En primer lugar, que el lanzamiento de la cuarta versión de Basecamp está programado para 2021: este software es una herramienta colaborativa de gestión de proyectos que siempre aparece en las listas de aplicaciones más populares en el ámbito empresarial.

En segundo lugar, un cambio importante en la filosofía de la compañía: "Hace 6 años creamos [...] una compañía enteramente centrada en un solo producto. [...] Hemos cambiado de idea. Antes [de que llegue Basecamp 4] lanzaremos un producto totalmente nuevo el próximo abril: hey.com".

6 years ago we went all-in on Basecamp. One company, entirely focused on one product. Today we’re announcing we’ve changed our mind. The best Basecamp ever - Basecamp 4 - is coming in 2021, but first we’ll be releasing something brand new this April: https://t.co/0HA74LY0rR