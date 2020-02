Si dominas Python y C/C++, Elon Musk puede tener un trabajo para ti en Tesla

Elon Musk, el famoso empresario, fundador y CEO de Tesla y SpaceX, acudió a Twitter hace un par de días para básicamente buscar personas que se unan al equipo que trabaja en el Autopilot de Tesla. Musk además dijo que no es relevante ni dónde ni qué hayan estudiado los que apliquen mientras tengan ciertas habilidades específicas.

Esas habilidades están directamente relacionadas con el manejo de tres lenguajes de programación importantes: C++/C y Python. Con Tesla acercándose al millón de coches conectados necesitan optimizar al máximo sus redes neuronales para el entrenamiento de la inteligencia artificial necesaria para la conducción autónoma.

Our NN is initially in Python for rapid iteration, then converted to C++/C/raw metal driver code for speed (important!). Also, tons of C++/C engineers needed for vehicle control & entire rest of car. Educational background is irrelevant, but all must pass hardcore coding test.

Musk dijo que necesitan toneladas de ingenieros que manejen C++/C para trabajar en control vehicular y el resto del coche. Además explicó que su red neuronal está hecha en Python inicialmente para una iteración rápida, y luego el código es convertido a C++/C/raw metal driver por velocidad.

A Elon Musk no le importa si no tienes un título universitario, o al menos eso dice. Lo importante aquí es que quienes quieran trabajar en Tesla deberán pasar una prueba de programación "hardcore".

Los candidatos con más potencial serían invitados a una "fiesta/hackaton" es una de las casas de Musk para que conozcan al resto del equipo de inteligencia artificial y autopilot de Tesla.

En la carrera del coche autónomo Tesla va por delante, y con la promesa de ese millón de de vechículos conectados con los sensores y la capacidad de computo necesarios para ofrece datos de enorme magnitud, Musk espera atraer a los mejores desarrolladores para trabajar en su equipo de IA y finalmente lograr su tan anhelada "conducción autónoma total".

A PhD is definitely not required. All that matters is a deep understanding of AI & ability to implement NNs in a way that is actually useful (latter point is what’s truly hard). Don’t care if you even graduated high school.