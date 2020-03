Esta extensión para Chrome te permite inspeccionar o editar elementos con sólo pasar el ratón por encima

Muchas veces estás navegando por una página web y necesitas hacer click sobre el botón de "inspeccionar" para ver ciertos elementos que la componen, algo que puede ser muy útil en muchas circunstancias.

Hoverify es una extensión para Google Chrome que hace este proceso mucho más fácil y cómodo, ya que no será necesario entrar en este modo y sólo tendrás que pasar el cursor por encima del elemento que quieres inspeccionar.

Comodidad y muchas opciones

El responsable de esta extensión es Himanshu Mishra, un desarrollador independiente que vive en India. Ha pasado seis meses trabajando en darle forma a esta herramienta, y ahora ya es posible instalarla en nuestro navegador.

Además de poder inspeccionar los elementos que componen la web, gracias a Hoverify podemos editar en tiempo real atributos CSS y HTML. Podemos, por ejemplo, esconder o eliminar ciertas partes de una web (como se puede comprobar en el vídeo inferior):

Hoverify 2.5 is out 🎊🥳



Full change log - https://t.co/YbieJDsZpA



⭐️ Added a new feature to hide and remove elements from page.



Check it out 👇 pic.twitter.com/Njx4pmDJpr — Himanshu Mishra (@zicsus) February 23, 2020

También nos permite copiar estilos con sólo pulsar la barra espaciadora o la letra "C". Además, es posible buscar rápidamente elementos por etiquetas o clases, elegir colores de imágenes o hacer capturas con un simple click.

Obviamente, esta extensión puede ser súper útil y ahorrar mucho tiempo a (por ejemplo) programadores o diseñadores web. De hecho, muchos de ellos llevan meses utilizando las versiones anteriores, y aseguran que es un gran producto y que les facilita mucho el trabajo.

Eso sí, para poder utilizar Hoverify tocará pasar por caja. Tiene un precio de 10 dólares, aunque actualmente (debido al lanzamiento) existe una oferta y podrás hacerte con ella por siete dólares. Esta extensión es compatible con Chrome, Brave y otros navegadores basados en Chromium.