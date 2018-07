Las expectativas fallidas con React Native que te harán plantearte si usarlo o descartarlo para tu app

Que Airbnb haya dejado de ser un ejemplo de startup utilizando React Native nos hace preguntarnos si las expectativas que depositamos sobre esta tecnología son correctas. Como reflexión podemos revisar la decisión de Airbnb, duramente meditada. Prueba de ello es la serie de blog posts que acompañaron el anuncio, explicando las razones desde lo más técnico a cultural.

Es un excelente aprendizaje de cómo un equipo técnico con unas dimensiones y unas ciertas expectativas asume una nueva tecnologías y, posteriormente, se ve obligado a descartarla. Con las consecuencias que eso conlleva. Recordemos que React Native no es una simple librería o framework sino que tiene otras implicaciones que pueden modificar la forma de trabajar o hasta la cultura de un equipo de desarrollo.

Airbnb no ha sido la única compañía que ha anunciado el abandono de React Native, a los pocos días lo hizo Udacity, publicando un riguroso post con sus razones también. Mencionando muchos de los quebraderos de cabeza con los que nos hemos encontrado algunos de nosotros intentando introducir React Native en una aplicación ya existente. En este caso, era un equipo reducido de 4 desarrolladores el que tomaba la decisión, en contraposición a los casi 100 ingenieros de Airbnb.

Ni Facebook se libró del rumor que incluso ellos estaban abandonando parte del desarrollo React Native a favor del nativo en Android e iOS, al poco tiempo lo desmintieron rotundamente. En su keynote de F8 mostraron como lo usan en diversas partes de la app como blood donations, crisis responses, los atajos de gestión privacidad o wellness checks.

El mayor quebradero de cabeza sufrido por Udacity y Airbnb es que no es tan fácil el atribuido lema de “write once, run everywhere”. Sobre todo porque ellos ya disponían de una gran cantidad de funcionalidades desarrolladas en nativo. Pero lo más importante de eso es que la parte más core de la aplicación debía ser nativa y comunicarse con React Native. Algo nada trivial que no funciona del mismo modo según la plataforma y requiere un esfuerzo extra y nada trivial.

Airbnb dispone de un gran número de ingenieros para poder crear la infraestructura necesaria. Lo que podría parecer a simple vista que React Native simplificaría, no fue así. Tampoco que debido a la inmadurez de React Native durante el tiempo que lo ha usado Airbnb haya tenido que parchear ciertas cosas. Llevandoles a mantener un fork con más de 50 commit por delante. Cada actualización de versión se hacía más compleja, además de amplio esfuerzo en construir librerías para adaptar sus necesidades a React Native.

Por el camino como detallan en el tercer post de la serie van otras piedras en el camino:

Uno de los aprendizajes que más provecho se puede extraer del relato de Airbnb sobre React Native es la parte del equipo. Y es algo que podemos aplicar a cualquier decisión técnica que tengamos que tomar en el seno de un equipo. No es simplemente un lenguaje, una librería o un framework. Hay ciertas decisiones, como en este caso de React Native, que puede afectar a la forma de trabajar al equipo de desarrollo, incluyendo al producto y diseño, por supuesto.

React Native está polarizado, se nota hablando con desarrolladores de Android e iOs. La causa principal es que esa “bala de plata” no funciona de la misma forma en cada plataforma ni los retos ni errores a superar son los mismos. Dependiendo de la experiencia tenida, puedes llevarte una opinión u otra. Claro que no todos construimos las mismas aplicaciones ni son igual de complejas ni tienen los mismos retos tecnológicos.

Una de las primeras realidades que puedes encontrarte construyendo ese ansiado equipo cross-platform es que vas a seguir necesitando expertos en las tres plataformas. Tanto en el hecho de mejorar la experiencia con algunos elementos custom.

No sólo porque el diseño sea distinto por plataforma, sino que React Native tiene algunos comportamiento por defect en algunas situaciones como la renderización de textos, el uso del teclado o las propias Activities que tendrás que cambiar. Y sin hablar de la parte del debugging cuando entras en las profundidades de JavaScript-React y su relación del entorno nativo. No todos los desarrolladores están los suficientemente preparados para eso.

Un hecho curioso que remarca Airbnb fue como les afectó en la contratación de ingenieros. Muchos desarrolladores Android o iOS dudaban de entrar a formar parte de una empresa que apostaba tan fuerte con React Native.

La división de equipos también fue compleja. Cada codebase estaba dividido entre nativo (Android e iOS) y React Native. Compartir lógica de negocio, modelos, estados, etc… era cada vez más complicado y muy poca gente era capaz de entender el flujo completo de todo. Compartir código entre la web y móvil era el objetivo pero dejo de ser el beneficio real, ya que debía ser usado y mantenido de forma independiente.

The ability for RN product code to be shared across platforms at Airbnb *in my opinion* was an overwhelming success. Features in RN were often done with zero lines of platform-specific code. In this regard, it WORKED.