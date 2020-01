Google lanza un certificado de Python con seis cursos centrados en automatización

Python lleva ya varios años copando la parte alta de los lenguajes de programación más populares, tanto por uso como por búsquedas para seguir aprendiendo a programar con él. En el índice TIOBE, por ejemplo, C ha superado a Python con una de las grandes subidas del año, y Java sigue líder, pero si atendemos a los últimos años, el ascenso de Python es espectacular, y su crecimiento es mayor al del resto.

Dentro de su iniciativa Grow with Google, dedicada al entrenamiento de estudiantes de distintas ramas de tecnología, la compañía ha tenido en cuenta la popularidad de Python ("el lenguaje de programación más solicitado", dicen) y ha lanzado un certificado de automatización profesional con Python llamado 'Certificado profesional de Google IT Automation with Python'.

Esta certificación compuesta por seis cursos, que Google ofrece a través de la plataforma Coursera, no es gratuita, y se hace en inglés. Lo bueno es que dan facilidades de pago y está planteada para principiantes, así que muchas personas sin mucho conocimiento previo podrán realizarlo en los aproximadamente tres meses (con 13 horas por semana) que mencionan en la web que dura el curso. Por supuesto, se realiza al completo en línea.

Fórmate para aprender a automatizar tareas de administración de sistemas, y más

El primero de los seis cursos se llama 'Crash Course on Python', y según Google, está pensado para que aprendamos los pilares para escribir programas simples. Google recalca que no no se necesita experiencia previa de ningún tipo en programación, por lo que, partiendo de cero, se conocerán las estructuras más comunes al acabar esta etapa.

La segunda etapa se llama 'Using Python to Interact with the Operating System', y como su nombre indica, en ella aprenderemos a hacer que Python interactúe con el sistema operativo. En ese contexto, aprenderemos expresiones regulares y algo tan relevantes como utilizar la línea de comandos en una máquina virtual de Linux. De forma práctica, el alumnado del curso escribirá un programa que sea capaz de procesar errores en un registro y luego generar un archivo de registro.

El tercer curso, 'Introduction to Git and GitHub', está centrado en que el alumno aprenda a hacer un seguimiento de las distintas versiones del código que ha escrito, utilizando Git. También se enseñará el funcionamiento de GitHub, y al final del curso, se habrá aprendido a colaborar en la plataforma de Microsoft con otros.

El cuarto curso, 'Troubleshooting and Debugging Techniques', está centrado en dar al alumno herramientas para identificar y resolver problemas como los que puedes encontrar en un día a día laboral. Dentro del proceso de identificación, se hablará de problemas relacionados con cada sistema opertativo, los retos de los lenguajes de script, etc.

En la penúltima etapa, llamada 'Configuration Management and the Cloud', el alumno aprenderá a llevar a cabo automatización que permita la gestión de una flota de ordenadores. En dicho proceso, lo más importante es aprender a hacer despliegues de nuevos equipos, mantener las máquinas actualizadas, gestionar grandes cambios y más. El protagonista será Puppet, la la herramienta de gestión considerada una navaja suiza para administradores de sistemas.

Por último, para acabar se llega al curso 'Automating Real-World Tasks with Python', donde se ponen en práctica todo lo aprendido para automatizar tareas del mundo real, y donde se te pondrá a prueba teniendo que utilizar muchos conceptos y habilidades simultáneamente.

Si te interesan cursos gratuitos de Python, el de la Universidad de Michigan, uno de los más alabados, está disponible en español.

Más información | Google