Los mejores recursos y cursos gratis online para formarte sobre inteligencia artificial

La inteligencia artificial tiene cada vez más protagonismo en un número cada vez mayor de industrias: desde los videojuegos a las finanzas, pasando por la vigilancia de seguridad, los sistemas multimedia de recomendación o la atención médica. De modo que, en los próximos años, contar con conocimientos en IA puede resultar ser un factor clave en lo que a tu empleabilidad se refiere.

Sin embargo, aunque la inteligencia artificial esté en boca de todos, resulta difícil saber dónde y cómo empezar a formarse o a ampliar conocimientos en este campo. Por ello, hemos llevado a cabo una pequeña recopilación de los mejores cursos y recursos gratuitos sobre el mismo:

Elementos de IA

Hace tres años, empresas e instituciones finlandesas lanzaron el llamado 'Desafío IA', una iniciativa para reconvertir la economía del país apoyándose en la inteligencia artificial. Y una de las principales piezas de este plan fue el curso abierto y gratuito 'Elements of AI'.

Con el tiempo, el curso se ha ido internacionalizando, tras llegar sus impulsores a acuerdos con instituciones nacionales de diferentes países… entre ellos España, por lo que el curso está ahora perfectamente traducido al español.

Es, sin duda, la opción más recomendable de esta lista para gente sin formación previa en el campo de la IA, pues se centra en enseñarnos qué es posible hacer (y qué no) gracias a esta tecnología y cómo afecta eso a nuestras vidas. Todo eso sin necesidad de conocimientos avanzados de matemática ni de tocar nada relacionado con la programación.

Certificado: Sí (sin validez oficial)

Sí (sin validez oficial) En español: Sí

Building AI

Los creadores originales de 'Elementos de IA' (la startup Reaktor y la Universidad de Helsinki) lanzaron un año más tarde una 'secuela' denominada 'Building AI' con la que pretendían cerrar la brecha entre los cursos para 'dummies' como el anterior y el grueso de la oferta de cursos sobre IA disponibles en el mercado

Así, prosigue desde donde lo dejaba el anterior, y empieza a profundizar en elementos como el machine learning, las redes neuronales o las aplicaciones prácticas de la IA y finaliza, de forma opcional, ayudándote a plantear tu primer proyecto sobre inteligencia artificial —e iniciándonos para ello en la programación—.

Certificado: Sí (sin validez oficial)

Sí (sin validez oficial) En español: No (Inglés)

Getting Started with AI on Jetson Nano

Hace unos años, NVIDIA lanzó al mercado Jetson Nano, una microcomputadora (como la Raspberry Pi) dirigida al público 'maker' más interesado en robótica e inteligencia artificial.

Luego, la compañía incluyó en su plataforma de e-learning este curso, 'Getting Started with AI on Jetson Nano', para guiar a los usuarios de este dispositivo en su iniciación en la IA…

…aplicando por primera vez al mundo real lo aprendido: aprenderás cómo entrenar una red neuronal para clasificar imágenes, detectar objetos, procesar la voz humana, etc. Para ello, aprenderemos a usar herramientas fundamentales, como PyTorch o Jupyter Notebook.

Certificado: No

No En español: No (Inglés)

No (Inglés) Duración: 8 horas

Machine Learning (Stanford)

Llegados a este punto, es hora de desembarcar en uno de los cursos online más populares y mejor valorados en el campo de la IA: el MOOC sobre 'machine learning' de Andrew Ng, uno de los grandes expertos en IA del mundo, fundador del proyecto Google Brain en 2011 y de la plataforma de cursos online Coursera (inspirado, precisamente, por el éxito de la versión primigenia de este mismo curso).

Este curso empieza introduciéndonos en el concepto de 'aprendizaje automático', pero rápidamente profundiza para abordar temas como el aprendizaje supervisado y no supervisado, al reconocimiento de patrones estadísticos o la aplicación de 'buenas prácticas' en este campo.

"También aprenderás a aplicar algoritmos de aprendizaje a la construcción de robots inteligentes, a la comprensión de textos (búsqueda web, antispam…), a la visión por computadora, minería de bases de datos, etc.".

Certificado: Sí, de pago

Sí, de pago En español: Sólo subtítulos (Inglés)

Sólo subtítulos (Inglés) Duración: 61 horas

Practical Deep Learning for Coders

Con el curso 'Practical Deep Learning for Coders', impartido por los fundadores del grupo de investigación en IA sin ánimo de lucro Fast.AI, nos sumergiremos por fin en el campo del 'deep learning' o aprendizaje profundo.

Aquí aprenderemos a entrenar modelos capaces de lograr resultados avanzados en campos como la visión por computadora o el procesamiento de lenguaje natural, y cubriremos todo un abanico de técnicas (desde los bosques aleatorios a las redes neuronales recurrentes).

"No importa si no cuentas con una formación técnica o matemática […] El único requisito previo es que sepas programar (un año de experiencia es suficiente), preferiblemente en Python. [Aún así,] los primeros tres capítulos se han escrito explícitamente de un modo que permitirá a los ejecutivos, gerentes de producto, etc. comprender los aspectos más importantes que necesitarán saber sobre el aprendizaje profundo. Si es tu caso, sencillamente omite el código en esas secciones".

Si terminas este curso y te quedas con ganas de seguir profundizando en el aprendizaje del aprendizaje profundo, tranquilo, hay segunda parte: 'Deep Learning from the Foundations'.

Certificado: No

No En español: No (Inglés)

Ethics of AI

En la inteligencia artificial no todo se reduce a la mera técnica: su dimensión ética es tan relevante que ha protagonizado la mayor parte de las polémicas sobre esta tecnología.

Y, como introducción a esta problemática, presentamos un breve curso introductorio llamado 'Ethics of AI', que aborda temas como la transparencia y rendición de cuentas de los algoritmos, o la relación entre IA y derechos humanos.

Quizá el tono y la estética de este curso te recuerden a los de los dos primeros cursos del listado. Eso tiene fácil explicación: también ha sido, como aquellos, elaborado por la Universidad de Helsinki, por lo que supone un complemento perfecto a los mismos.

Certificado: Sí (sin validez oficial fuera de Finlandia)

Sí (sin validez oficial fuera de Finlandia) En español: No (Inglés)

Practical Data Ethics

Si el curso anterior te ha interesado, pero se te 'queda corto', cuentas con otra magnífica opción con un temario mucho más avanzado: 'Practical Data Ethics', elaborado por Fast.AI (sí, otra institución que ya había aparecido en el listado).

Desinformación y deepfakes, sesgos de datos, privacidad y vigilancia, 'colonialismo algorítmico'… son algunos de los conceptos abordados en su temario.

Certificado: No

No En español: No (Inglés)

Más recursos…

Al margen del formato curso, existen muchos más contenidos en Internet que podemos y debemos usar para profundizar en nuestros conocimientos sobre Inteligencia Artificial. Repasemos algunos de ellos:

Imagen | Basada en original de MaxPixel & Texture X & Pixabay