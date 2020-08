Microsoft lanza una nueva web donde pone a mano todos sus recursos y proyectos open source

Microsoft Open Source es el nuevo sitio de la empresa de Redmond en el que el público puede navegar a través de todo el ecosistema de código abierto que han estado construyendo en los últimos años.

La web no solo muestra los proyectos open source de Microsoft sino que cuenta con secciones para colaborar con la comunidad, descargar herramientas, explorar su código, y hasta encontrar oportunidades de trabajo.

Las dos partes más importantes de este nuevo sitio son las secciones "Get involved" y "Explore projects". En la primera puedes revisar toda la actividad reciente en los proyectos open source de Microsoft alojados en GitHub, y además cuentas con una larga lista de recursos para aprender a colaborar con proyectos de código abierto, y no necesariamente con solo los que mantiene Microsoft.

La segunda sección importante es la lista de proyectos, y ahí te vas a encontrar los principales proyectos open source mantenidos por los ingenieros de Microsoft y la comunidad.

Esto incluye herramientas como Accessibility Insights, .NET, los nuevos PowerToys de Windows 10, la nueva Terminal de Windows 10, TypeScript, y Visual Studio Code.

Excited that the new https://t.co/5HJOdz6c4q site is now live, featuring great projects, opportunities to get involved, a page with details on the ecosystem we support, and even a near real-time view of things happening across our projects on GitHub. 1/4 pic.twitter.com/w1PptdxKqR