PSeInt, un intérprete de pseudocódigo para empezar a estudiar programación

Uno de los problemas a los que se enfrenta un estudiante que da sus primeros pasos en el aprendizaje de la programación reside en que las 'palabras reservadas' de la mayoría de los lenguajes se basan en el inglés, por lo que al esfuerzo de añadir un nuevo lenguaje informático se añade la tarea de estar traduciendo mentalmente términos como 'printf', 'readln' o 'assertEqual'.

Para evitar este problema, y para asegurarse de que esas primeras nociones sobre programación no sean aplicables a un único lenguaje, se suele recurrir a lo que llamamos 'pseudocódigo': un falso lenguaje que represente en la solución a un algoritmo de la forma más comprensible posible, manteniendo una estructura similar al código real, y todo ello en la lengua en la que 'piensa' el estudiante.

Veamos un ejemplo:

Proceso Suma Escribir "Ingrese el primer numero:" Leer A Escribir "Ingrese el segundo numero:" Leer B C <- A+B Escribir "El resultado es: ",C FinProceso

Muchas veces, el objetivo de este pseudocódigo es el de ser usado en una pizarra o en un ejercicio con lápiz y papel, antes de empezar a usar entornos de programación reales con lenguajes también reales. Pero algunas universidades apuestan por recurrir también a 'pseudoentornos'; es decir, a software capaz de detectar errores de sintaxis en el pseudocódigo, e incluso de ejecutarlo.

Y el ejemplo más relevante de esta clase de software para el usuario hispanohablante es PSeInt.

Una herramienta para 'dummies' de la programación

PSeInt es un software de código abierto, que cualquier usuario puede descargar desde su web oficial en SourceForge e instalarlo en equipos Windows, GNU/Linux y Mac OS. Fue creado en 2003 por el hoy docente universitario argentino Pablo Novara, aunque la idea se le ocurrió siendo aún estudiante:

"Observé que mis compañeros de clase tenían dificultades para escribir sus primeros algoritmos [...] como estábamos usando un lenguaje imaginario, sin implementación real, dependíamos de la revisión del docente. Entonces, se me ocurrió que necesitábamos una herramienta para comprobar si los resultados de los algoritmos eran correctos".

Desde entonces, el programa ha alcanzado una gran popularidad en el ámbito hispanohablante, y ha sido proclamado uno de los 'Proyectos del Mes' de SourceForge en tres ocasiones desde 2015, la última el pasado 16 de noviembre.

Entre las funcionalidades más destacables de PSeInt se pueden mencionar aspectos como las funciones de autocompletado, el coloreado de sintaxis, los listados de funciones, operadores y variables, o la posibilidad de convertir determinados algoritmos de pseucódigo al código equivalente en varios lenguajes de programación populares (C, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Python o Visual Basic entre ellos). Y un útil editor de diagramas de flujo.

Además, a la hora de 'ejecutar' (o, más bien, interpretar) los algoritmos, PSeInt ofrece una serie de opciones útiles para detectar errores de planteamiento y para comprender mejor el funcionamiento de dichos algoritmos. Así,