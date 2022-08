Qué pasará finalmente con los repositorios inactivos en GitLab: te lo explicamos tras el cambio de postura de la compañía

Ayer, The Register revelaba la exclusiva de que GitLab, el principal rival de GitHub en el campo de las plataformas de repositorios, planeaba poner en marcha una nueva política a partir de finales de septiembre: la eliminación automática de todo proyecto que permanezca inactivo durante un año y que sea propiedad de un usuario con cuenta gratuita. GitLab pretendía que el consiguiente ahorro de hasta 1 millón de dólares al año ayudara a la sostenibilidad de su negocio.

Sobra decir que la noticia no cayó nada bien entre la comunidad de usuarios. De hecho, The Internet Archive y la organización de preservación de código Software Heritage llegaron, incluso, a comenzar a planificar un modo de preservar los tesoros —por inactivos que sean— que guarda GitLab.

Hasta el punto de que hoy, finalmente, y pese a no haberse pronunciado sobre la exclusiva de The Register, la compañía admitía en Twitter que habían estado "discutiendo internamente qué hacer con los repositorios inactivos"… y que finalmente habían tomado la decisión de mover los repositorios no utilizados a una plataforma de almacenamiento basado en objetos:

El tuit de GitLab da a entender —aunque no lo afirma— que la decisión revelada por The Register nunca llegó a tomarse, pero el medio estadounidense habla explícitamente de 'marcha atrás' de la compañía basándose en documentos internos a los que tuvieron acceso, que incluían el orden del día de una reunión interna programada para el próximo martes.

De hecho, según la publicación, GitLab había contemplado, ciertamente, la apuesta por el almacenamiento basado en objetos… pero la había descartado, preocupado por el hecho de que hacerlo aumentarían los costes al generar la necesidad de múltiples copias de seguridad redundantes.

Simon Williamson, co-creador de Django (el framework de desarrollo web, no el vaquero), interpeló también vía Twitter a GitLab haciendo una pregunta que revelaba lo poco que había explicado la compañía con su tuit:

Archived projects https://t.co/4rOeJHNilh is a user activated state that signals intent. We're not sure yet but very likely the storage type used is orthogonal to that. Our current plan for object storage https://t.co/fLRl2TY744 would keep the repos visible to everyone.