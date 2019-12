El regreso de la Droidcon Madrid 2019: la franquicia centrada en el desarrollo de Android vuelve a España

Tres años sin un evento como la Droidcon en España ha sido mucho tiempo. A pesar de ello, la comunidad de desarrolladores de Android se ha mantenido bastante activa. Lo ha demostrado en diversos eventos como los DevFest promovidos por los grupos locales de GDGs, MADG, BADG, Codemotion, CommitConf, T3chfest y participando en otros eventos internacionales. Pero aún así, hacía faltaba recuperar la franquicia de la Droidcon. Gracias a Nicolás Patarino y Adrián Santalla que han tomado la riendas del evento creando una organización sin ánimo de lucro para llevarlo a cabo.

En Genbeta hemos tenido la oportunidad de estar presente este fin de semana (20 y 21 de Enero de 2019) de esta tan esperada Droidcon Madrid. El feedback ha sido bastante positivo, tal como nos han contado asistentes, ponentes y patrocinadores. Ya era hora que volviera un evento centrado en la comunidad Android.

Más de 250 asistentes y 34 ponentes de gran nivel ha sido el conjunto que ha formado este evento durante dos días en Madrid. Contado con 2 tracks en inglés totalmente y uno en español. Lo que ha dado la oportunidad a expandir el evento con ponentes y asistentes de fuera de España también. Y aprovechando las fechas, muchos desarrolladores expatriados que aprovechaban la visita navideña.

Sin duda, Kotlin está muy presente en la comunidad de desarrollo de Android. Lejos quedan las charlas en las que se veía a Kotlin como una posibilidad futura, ahora mismo ya es una realidad presente. Un amplio número de desarrolladores usan Kotlin en producción y pocas empresas se niegan a usarlo en su stack tecnológico.

Esta Droidcon Madrid coincide con los diez años de desarrollo de Android. Uno de los GDE (Google Developer Experts) de Android más conocidos es Jorge Barroso. Abrió el evento con una keynote recordando los viejos componentes de Android, cómo empezamos a programar casi sufriendo una travesía en el desierto: con muy pocos ejemplos de calidad por parte de Google, APIs inestables, con un ausente cuidado por la arquitectura de las apps o, incluso con componentes bastante horribles de UI hasta la llegada de Material Design. Pero, afortunadamente, el presente y futuro de Android es mucho mejor a esos tiempos oscuros.

A nivel de arquitectura de aplicaciones, tenemos que estar muy atentos a Arch Components como una de las bases de las apps actuales. Lejos queda también hablar de patrones o de Clean Architecture, ahora nos desplazamos desde hace unos años con arquitecturas más reactivas como Flux y avanzando hacia MVI.

También estuvieron presentes, las Coroutines de Kotlin y cómo integrarlas en el flujo de Android usando Live Data. Gracias al equipo de Android Developer Relations Engineer con José Alcérreca y Manuel Vivo que contaron como desde Google andan mejorando todo el tema de la documentación y el tooling entorno a Android.

Por supuesto, no faltó Arrow como una de las librerías más activas del ecosistema Kotlin de la mano de 47 Deg explicando cómo aprovechar ArrowFx en el desarrollo Android en un entorno funcional más allá de las coroutines.

Y entre las preocupaciones más recurrentes en un entorno de mobile que avanza tan rápido estuvieron las excelentes charlas de cómo distribuir features de forma dinámicas con ejemplos prácticos con la app de Twitter o cómo escalar Dagger en aplicaciones modulares, con anuncio de librería open source, Scythe, dentro de poco aprovechando todo lo aprendido, tal como mencionó el Android Lead de Twitter, César Puerta.

Great tool coming soon to opensource in 2020 from @TwitterEng called "Scythe" keep an eye on it!!!



Really good presentation of limitations of Dagger and how this tool generates code for Dagger to collaborate with you :) by @CesarDielo @mrmans0n in #dcMadrid19 pic.twitter.com/3jVNdUs1vo