Telefónica abrirá centros 42 en Barcelona, Málaga, Valencia y Vizcaya, para aprender programación gratis y sin experiencia previa

En junio conocimos el proyecto de campus 42 Madrid, un concepto de escuela de programación pionero en España, 100% gratuita, colaborativa, disponible todo el año las 24 horas del día, y a la que cualquier persona mayor de 18 años puede inscribirse sin conocimientos previos ni preparación.

Hoy, durante la inauguración del campus, José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha anunciado que en el próximo año y medio, la Fundación Telefónica abrirá cuatro nuevos campus. Se abrirán en Barcelona, Málaga, Valencia y Vizcaya. Se sumarán así al de Madrid y a uno que Telefónica ha abierto en São Paulo.

Según la Fundación Telefónica, esta primera edición ha sido todo un éxito desde el punto de vista de las inscripciones, pues han recibido más de 17.000 solicitudes. De esas, 36% proceden de mujeres y el 64% procede de hombres. El 45% procede de personas que viven en Madrid y el 55% restante de personas de otras provincias e incluso otros países.

42 Madrid se abre oficialmente en noviembre, pero ya está funcionando

42 Madrid está operativo desde septiembre, tal y como la compañía anunció que ocurriría en junio. De momento, eso sí, no está oficialmente abierto, pues eso pasará el cuatro de noviembre. Lo que de momento están haciendo cada día 300 aspirantes son las 'piscinas', pruebas finales y definitivas de acceso a la escuela. El curso comenzará con 300 alumnos, aunque más tarde se irá incrementando el número de plazas hasta 900.

En el campus se quiere potenciar la programación a través de un modelo colaborativo, con gamificación y peer to peer, pero Telefónica afirma que lo que se enseña también forma en resolución de problemas, pensamiento crítico, coordinación en equipo o toma de decisiones. Todo esto se promueve en espacios como Studio42, donde se puede hacer charlas, talleres y diferentes actividades. Como no falta en casi ninguna gran tecnológica, paradójicamente también hay espacios, que aquí se llaman refugios, para desconectar de todo lo digital y descansar.

El plan de estudios ofrece más de 100 proyectos y actividades, con una introducción que incluye interacciones de línea de comandos, programación en C elemental y algoritmos elementales. Después se aprenderán bases de programación, divididas en cuatro caminos a elegir entre Programación gráfica, Algorítmica, programación en C y Unix y programación Web. Después llegan las practicas iniciales, de entre 4 y 6 meses, y una vez superadas ya se ofertarán esos más de 100 proyectos, entre los que se podrá aprender, seguridad web, ingeniería inversa, inteligencia artificial, programación avanzada de Unix o en 3D, programación web, móvil, funcional, de redes, orientada a objetos, etc.

Según Telefónica, con la metodología de gamificación que ya se ha llevado a cabo en otros países, la inserción laboral es del 100%, con ocho ofertas de empleo de media por cada alumno durante el paso por la escuela. Aunque puedes ir a tu ritmo, el aprendizaje es 100% presencial y dura 3,5 años.