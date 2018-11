Si buscas el wallpaper perfecto deberías dar un paseo por las capturas surrealistas de videojuegos en DeadEndThrills

De entre todos los sitios que hemos compartido hasta ahora en nuestra sección mensual del wallpaper perfecto, uno que llevo bastante tiempo queriendo compartir es Dead End Thrills. Ahí encuentras capturas de pantalla de infinidad de videojuegos con una calidad muy, pero muy por encima de la media, capturas que puedes descargar en alta resolución y usar como fondo de pantalla.

DET: The Art Of Gaming es una web de Duncan Harris, un artista de captura de pantalla y vídeo para videojuegos. Harris lleva años en la industria y ha trabajado con estudios como Bethesda, EA, Square Enix, Gearbox y muchos más.

Su trabajo consiste en gran parte en proveer en material promocional de los videojuegos produciendo imágenes y vídeo utilizando una larga serie de tecnologías tanto de captura como de edición. El resultado son unas impresionantes muestras del nivel artístico que pueden alcanzar los videojuegos modernos.

Harris ha trabajado con juegos y franquicias como Tomb Rider, Hitman, Wolfenstein, Horizon: Zero Down, No Mans's Sky, Crysis, Minecraft, EVE Online, The Evil Within, Titanfall, Need for Speed y más. Sus principales herramientas de batalla incluyen cosas como Unreal/UDK, CryENGINE, idTech, Photoshop, Premiere, Maya y 3DS Max.

Capturas de pantalla dentro de un juego que parecen más bien obras de arte conceptual

Usando todas esas herramientas el material que produce es más que impresionante, son capturas dentro del juego, que después de cierta edición y gracias al hardware de primera que usa para ejecutar los videojuegos, terminan luciendo más como arte conceptual que como algo que de verdad puede verse en el juego.

La lista de capturas es enorme, de múltiples videojuegos de los últimos años, unos más impresionantes que otros, y que sin duda te permitirán apreciar aún más el arte gráfico de algunos de tus juegos favoritos, además de verlos con otros ojos.

Si eres fanático de los videojuegos, este sitio se va a ir probablemente directo a tus favoritos y a convertirse en una excelente fuente de wallpapers por mucho tiempo.