Si buscas el wallpaper perfecto deberías dar un paseo por esta increíble galería de arte conceptual

En Genbeta ya se ha hecho costumbre que todos los meses recomendemos un bonito sitio en el que puedes conseguir quizás ese wallpaper perfecto que estabas buscando.

Después de todo, es el elemento más fácil de cambiar en cualquier dispositivo para darle un toque de personalización a la pantalla que vemos todos los días.

Esta vez quiero compartir con ustedes la galería de artistas conceptuales de Concept Art World. En esta sección intentamos recomendar sitios menos conocidos y mucho más únicos que las usuales bases de datos con miles y miles de wallpapers que usualmente nadie sabe de donde salieron.

A diferencia de meses anteriores, en los que debo decir, me mantuve con los clásicos y viejos conocidos como Desktopography, o Abduzeedo, esta vez el sitio es una novedad para ustedes (quizás no para todos) y para mi, pues es un descubrimiento muy reciente.

En Concept Art World exponen principalmente arte conceptual de videojuegos y películas, y el trabajo de los artistas que ahí aparece es simplemente fenomenal. Con la maravillosa posibilidad de bajar las imágenes para usarlas como fondo.

Puede que te encuentres con algo muy desconocido, o con el arte conceptual de Avengers: Infinity War, o el de God of War y The Last of Us II. Hay de todo, y es verdaderamente alucinante el talento de esos artistas digitales.

Imagen de portada | Bastien Grivet

