Si buscas el wallpaper perfecto echa un vistazo a la explosión de color en las ilustraciones de Camila Nogueira

El wallpaper perfecto es una de mis series favoritas de artículos que escribir porque no solo me permiten compartir el trabajo de artistas gráficos que me encanta, sino que me ayudan a descubrir talentos nuevos en búsqueda de arte bonito que usar de fondo de pantalla, y a veces hasta para comprar una litografía.

En esta ocasión les traigo a una ilustradora y diseñadora gráfica de Portugal que viven en la ciudad de Porto. Camila Nogueira tiene un hermoso portafolio cargado de ilustraciones sumamente coloridas que vienen genial para usar de wallpaper.

Ambientes agradables llenos de detalles

Camila Nogeuira

Camila trabaja como freelancer creando ilustraciones para unos cuantos proyectos comerciales, e incluso diseñando las portadas de algunos discos. En su web personal y portafolio puedes encontrar y descargar algunos de sus trabajos, al igual que en su perfil de Behance.

Esta artista combina muy bien los colores pasteles con incluso más de un color brillante, y el resultado es una atmosfera muy agradable a la vista con ilustraciones llenas de hermosos detalles.

Camila Nogeuira

Si te gusta su trabajo, puedes seguir a Camila en Twitter o Instagram donde también comparte sus trabajos. Además de esto, también tiene una tienda online en la que puedes comprar desde impresiones, hasta puzzles con estas ilustraciones.

Si te resulta muy baja la resolución de las imágenes, siempre puedes usar la fiel e impecable herramienta waifu2x para duplicar el tamaño de casi cualquier imagen sin perder calidad. Hasta hay app para Windows. Funciona de maravilla el método.