En esta web consigues una gran colección de wallpapers de Windows y los productos de Microsoft

Coleccionar fondos de pantalla es uno de mis pasatiempos favoritos cuando termino con las horas de trabajo frente al ordenador. Es una forma de personalización muy simple que no pide que inviertas mucho tiempo, y para algunos es importante encontrar ese wallaper perfecto que nos recibe al iniciar sesión.

En WallpaperHub te ofrecen una colección bastante interesante si te gustan los productos de Microsoft, y si no te gustan, también, pues hay imágenes geniales. Desde los fondos de Windows 10, pasando por algunos del programa Insider como los de Ninja Cat, hasta wallpapers que vienen en las Surface o en la Xbox.

Si bien esta colección no es como la que compartimos hace poco en la que incluían todos los wallpapers de los sistemas operativos de Apple (iOS y macOS), en WallpaperHub tienen muchas cosas, solo no esperes cada fondo viejo de versiones antiguas de Windows.

De momento hay secciones con los fondos de la Surface Pro, Surface Hub, Surface Go, y Surface Studio. También hay hasta imágenes de eventos como la Microsoft Build, o de presentaciones como las de Graph.

Lo que más me gusta es que cada uno de los fondos tiene su propia página con alguna descripción, y hasta variaciones de colores, pero sin duda lo mejor es que se ofrecen en varias resoluciones incluyendo 4K, algo que lamentablemente aún no abunda en la oferta de wallpapers que tiene la web.

Personalmente, el sitio me encantó, y me conseguí con varias imágenes que nunca había visto y otras que siempre llamaron mi atención pero no había encontrado en tan alta resolución. Además, las fotos de fondo de las Surface son increíbles.

Vía | gHacks

