Ojalá alguien me hubiera contado antes este truco de Windows. Me he pasado un año perdiendo el tiempo por desconocerlo

En el último año, he pasado mucho tiempo en Estados Unidos. Al llegar, el tipo de cambio estaba más o menos estable. Más tarde, distintos eventos, como la guerra arancelaria de Donald Trump, han hecho que durante este período el cambio entre dólares y euros fluctuara mucho.

Así que me he pasado mucho tiempo usando webs, aplicaciones o Google como conversor, llegando a ser problemático en algún caso cuando no tenía Internet. Recientemente, tras un episodio donde no pude hacer el cambio sin conexión, una amiga me recordó que la app de Calculadora del iPhone hace cambio de todo tipo de medidas desde iOS 18, e incluye divisas.

Hoy me ha pasado algo similar con Windows. Gracias a una publicación de Manu Contreras me he enterado de algo que lleva en el sistema desde 2017: la conversión de divisas (y volumen, longitud).

Cómo convertir moneda en la calculadora de Windows 11 (y 10)

Al enterarme, he abierto la calculadora de mi PC con Windows 11 y bingo, ahí estaba: el cambio de divisas actualizado en tiempo real.

Lo único que hace falta para usarla en este modo de conversión es hacer click en las tres rayitas (o menú hamburguesa) de la parte superior izquierda de la interfaz. Una vez ahí, toca elegir 'Moneda' en la sección de 'Convertidor' del menú desplegable.

Por defecto, aparece el cambio de dólar a euro, pero podemos elegir otras divisas. Y eso es todo por parte de la calculadora. Aquellos usuarios que tengan Windows 10 actualizado (el cambio llegó en Fall Creators Update), también podrán usar esta función.

Sabiendo que la búsqueda de Windows permite hacer cálculos sencillos, he pensado que quizá Microsoft había llevado allí también la conversión de divisas. Pero no, no he conseguido hacer conversiones en otro apartado del sistema. A ver si para Windows 12 dan la sorpresa.

