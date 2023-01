Windows 12: fecha de salida, novedades y todo lo que creemos saber sobre el

Ya ha pasado más de un año desde el lanzamiento de Windows 11, y es hora de estar pensando ya en la siguiente generación que apunta a ser bautizada como Windows 12 Next Valley. De momento se conocen pocos detalles de su desarrollo, aunque sí podemos tener datos acerca del lanzamiento y los requisitos mínimos si nos fijamos en Windows 11.

En este artículo nos centramos en recopilar todas las novedades que se van a ir conociendo sobre la nueva generación del sistema operativo de Microsoft para los PC, y también los rumores que se van encontrando en la red.

Principales novedades de Windows 12 que esperamos

A día de hoy lo único que podemos conocer de Windows 12 llega desde la propia rumorología que rodea a Microsoft, pero nada de manera oficial. Si bien uno de los cambios que si podría llegar a Windows 12 lo desveló Microsoft en una de sus keynote y sería precisamente en un cambio de diseño en la propia interfaz en el que la barra de tareas inferior pasaría a ser flotante para ser similar a la que se ofrece en macOS. Además, los iconos del sistema se ubicarían en la parte superior derecha y en la parte central aparecería un cuadro de búsqueda flotante.

Aparte de esto, es probable que Microsoft siga reforzando las características que ya están presentes en el sistema operativo en la actualidad. Con esto nos referimos precisamente a un mejor control de los dispositivos Android que haya vinculados con la aplicación Your Phone. Pero también se podrían esperar otras características como por ejemplo una aplicación dedicada para grabar Pódcast e incluso para hacer retransmisiones en directo.

Además, hay que destacar que se espera que siga siendo un sistema operativo gratuito, al igual que ocurrió con Windows 11. Pese a que esta última versión parece que no ha conseguido recuperar la inversión que se realizó en su desarrollo, se espera que Microsoft apueste por permitir que sea accesible su actualización a todos los usuarios.

Otro punto importante radica en que no será una actualización obligatoria. En el caso de Windows 11 no se ha terminado de expandir como debería, estando muchos usuarios anclados en Windows 10 por el temor a que no se tenga un rendimiento esperable. Pero aunque a Microsoft le interesa que se actualice, según JeuxVideo no se tendría la obligación de actualizar.

¿Cuándo va a salir Windows 12?

Este es uno de los aspectos más importantes de cualquier lanzamiento, el saber el momento de lanzamiento de esta nueva versión para nuestros ordenadores. Pese a que aún no se conoce una fecha oficial de lanzamiento, debemos tener en cuenta el cambio que se realizó en el ciclo de lanzamientos de Microsoft. La propia compañía informó que su ciclo de lanzamiento sería de 3 años, y con esta cifra oficial podemos tantear cuándo se liberará Windows 12 'Next Valley'.

Partiendo de que Windows 11 se lanzó el 5 de octubre de 2021, es probable que Windows 12 vea la luz en los equipos compatibles a finales de 2024 si todo sale bien. De eta manera se coincidirá con el fin del soporte de Windows 10 y con el tercer año de vida de Windows 11. Si bien, estas son simple conjeturas basándonos en el calendario que pone la propia Microsoft. De momento habrá que seguir esperando a que Microsoft confirme la fecha de manera oficial.

Requisitos mínimos para actualizar Windows 12

En lo que respecta a los requisitos con los que debe contar el hardware de un PC, hay que destacar que se espera que se mantengan aquellos que se solicitaban con Windows 11. Uno de los más polémicos que se seguirá exigiendo es la necesidad de contar con la funcionalidad TPM 2.0 activada que fue realmente polémico al dejar a los dispositivos más antiguos fuera de la actualización. Y pese a que finalmente se podía realizar la instalación sin este requisito, Microsoft lo sigue exigiendo de manera formal y se espera que ocurra lo mismo en Windows 12.

Esto se suma a los requisitos que se solicitaban en Windows 11, que se espera se mantengan intactos, en este caso a espera de que llegue la confirmación por parte de Microsoft. Si nos los recuerdas, los requisitos mínimos son:

Procesador de 64 bits (ARM / x86) a mínimo 1GHz

4 GB de memoria RAM

64 GB de almacenamiento mínimo.

UEFI con soporte de arranque seguro

TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

Pantalla de mínimo 9 pulgadas 1.366 x 768 px

GPU compatible con DirectX 12

Conexión a Internet

¿Cómo actualizar a Windows 12?

Esto es algo también que puede llegar a ser muy preguntado cuando llega un nuevo sistema operativo, y lo cierto es que hasta que no se libere de manera oficial (o al menos en su versión beta) no se va a poder realizar la actualización. Cuando llegue este momento, la nueva versión se va a poder instalar a través de Windows Update en la configuración del sistema operativo. Si bien, es realmente importante que se cuente con los requisitos mínimos antes de la instalación para que se pueda contar con una buena experiencia.

Lo que parece que está claro es que esta será una actualización completamente gratuita para aquellos usuarios que cuenten con la licencia de Windows. De esta manera se trataría de democratizar el sistema operativo haciendo que todo el mundo tenga acceso a esta nueva versión.