A Microsoft se le ha escapado un nuevo diseño de Windows que no hemos visto hasta ahora. Y puede llegar con la nueva gran versión en 2024

Tras el lanzamiento de Windows 11 22H2, no es ningún misterio que Microsoft ya se encuentra trabajando en la siguiente versión de Windows, que estaría regresando a un ciclo de desarrollo de tres meses como pudimos conocer. Es por ello que la siguiente versión estaría programa para lanzarla en algún momento de 2024.

Y aunque somos conscientes de que aún queda mucho tiempo para este lanzamiento, Microsoft ha dado algunas pinceladas de lo que terminará llegando en lo que respecta a la interfaz. Así lo descubrieron varios espectadores que visualizaron la Keynote de la compañía anteayer, donde se pudo apreciar un recorte que mostraba una interfaz actualizada de Windows que era realmente interesante.

En estas imágenes que se han ido publicando sobre todo en Twitter se puede ver un cambio significativo en la barra de tareas inferior que pasaría a ser flotante, asemejándose mucho más a macOS. Además, los iconos del sistema se ubicaría en la parte superior derecha y en la parte central arriba se vería un cuadro de búsqueda también flotante.

Cursed ignite mockup showing floating taskbar dock and widget and icons in desktop pic.twitter.com/6n8EHjdCyb