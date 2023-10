Windows 12 "no existe", según un empleado de Microsoft en X: pero hay pruebas que apuntan a que si será una realidad

No es ningún secreto para nadie que Microsoft se encuentra actualmente trabajando en la nueva versión de Windows con nombre en código '24H2'. Esta versión es la que se espera que se llame finalmente de manera comercial Windows 12 tras el cambio en el ciclo de actualizaciones por el que apostó Microsoft, pasando a lanzar grandes versiones cada tres años.

Y pese a que ya son muchas las cosas que se esperan de esta gran actualización como por ejemplo la integración de inteligencia artificial, un empleado nos ha desinflado estas ganas que teníamos. Concretamente a través de una serie de publicaciones en X un empleado de Microsoft desmintió la existencia de Windows 12.

Tras publicar que Windows 12 no existía, el empleado borró sus publicaciones

Concretamente, fue a lo largo de este fin de semana cuando el empleado de Microsoft 'se fue de la lengua'. Con una serie de publicaciones abordó las especulaciones que existen ahora mismo con respecto a Windows 12 al afirmar que esto es algo que no existe y que recogen en Windows Latest. Pero a los pocos minutos estas publicaciones desaparecieron de la red social. Aunque ya había mucha gente que las había podido leer.

A través de la frase "Windows 12 is not a thing" trató de sentenciar el programador senior que la versión que tanto estábamos esperando no existe. Pero es posible que el empleado no esté al tanto de los planes de la compañía con su software, ya que hay muchas pruebas que nos apuntan a que efectivamente el término 'Windows 12' sí existe.

La primera de ella se encuentra en el programa de VMWare donde en su lista de compatibilidades se puede encontrar el término 'Windows 12'. Pero además en Reddit se han podido ver las muchas pruebas que parecen que han dejado caer durante los últimos meses. Pero según los expertos esto puede no significar nada y responder a un plan de planificación por parte de las empresas ante la llegada de un nuevo S.O. Pero lo que ponga aquí puede no ser 100% real.

Ahora con esta eliminación de tweets se han generado muchas dudas sobre el nombre que recibirá el futuro Windows. Pero lo que está claro es que Microsoft sigue trabajando por mejorar su software pese a que está manteniendo en un auténtico secreto las novedades para la versión 24H2. Lo único que se conoce es que podrían estar trabajando en una versión web de Windows, aunque sería un complemento a la versión de escritorio más tradicional.

