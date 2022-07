No, el lanzamiento de Windows 12 no está programado aún: el cambio del 'ciclo de lanzamientos' de Windows no significa eso

Microsoft planea empezar a lanzar nuevas versiones de su sistema operativo Windows con una cadencia de tres años, en lugar de la actual de una vez al año, según fuentes internas de Microsoft citadas por la publicación Windows Central. ¿Significa eso que tenemos que esperar Windows 12 para finales de 2024, como están afirmando algunos medios? No, no es así.

Ciertamente, parece que nos faltan términos para nombrar todas las posibles variantes superpuestas de Windows: 8 vs 10 vs 11, Home vs Pro vs Enterprise, 20H2 vs 21H1 vs 21H2… eso puede hacernos pensar que esta filtración de los planes futuros de Microsoft para Windows tienen que ver con las 'versiones' entendidas como en el primer ejemplo, de tal forma que el sucesor de Windows 11 se presentaría tres años después del lanzamiento de este.

Si 'ciclo de lanzamientos' significara eso, ya iríamos por Windows 23

Sin embargo, la noticia es que el ritmo del ciclo de lanzamientos pasará a ser trianual… y dejará de ser anual, como venía siendo hasta ahora. Eso significaría que el lanzamiento de Windows 12 debería haber estado programado, antes de esa decisión, para octubre de este mismo año, por lo que deberíamos haber visto, a estas alturas, versiones de prueba, al igual que ocurrió con el lanzamiento de Windows 11. No ha sido así, obviamente.

Otra prueba de esto: hasta la llegada de Windows 11, en los tiempos es que Windows 10 era 'lo último' de Microsoft, el ciclo de lanzamientos era aún más breve: semianual. Si el ciclo de lanzamientos se refiriese al sistema operativo en sí, y no a las subdivisiones de éste, Windows 12 debería haber llegado a nuestras manos en la segunda mitad de 2016. Obviamente, no fue ese el caso.

Echad un vistazo a este listado de actualizaciones mayores de Windows 10, y a su fecha de lanzamiento:

Versión 1507 (Julio 2015, versión inicial)

Versión 1511 (Noviembre 2015)

Versión 1607 (Agosto 2016)

Versión 1703 (Abril 2017)

Versión 1709 (Octubre 2017)

Versión 1803 (Abril 2018)

Versión 1809 (Octubre 2018)

Versión 1903 (Mayo 2019)

Versión 1909 (Noviembre 2019)

Versión 2004 (Mayo 2020)

Versión 20H2 (Octubre 2020)

Versión 21H1 (Mayo 2021)

Versión 21H2 (Octubre 2021)

Versión 22H2 (Prevista para la segunda mitad de este año)

Como podéis comprobar, el ciclo se mantuvo en dos lanzamientos al año con la excepción de 2016 y de este 2022 (habiendo sido ya lanzado Windows 11, y con el ciclo de actualizaciones establecido en un ritmo anual). Es de estas actualizaciones, y no de nuevos sistemas operativos, de lo que estamos hablando.

De hecho, según Windows Central, ha sido una actualización mayor, la 22H2 de Windows 11, conocida con el nombre clave de 'Sun Valley 3', la principal afectada por esta decisión, pues será suspendida a la espera de una futura 'Next Valley' que llegaría en 2024.

El plan es aumentar la cadencia con que se integran nuevas funcionalidades en Windows 10 y 11: hasta 4 al año, en unas actualizaciones denominadas 'Moments'

Las nuevas funcionalidades podrían llegar en cualquier momento durante esos 3 años de espera

Establecido eso, lo que chocará ahora a muchos lectores será el enorme plazo entre actualizaciones. Normalmente, Microsoft aprovecha para incorporar las nuevas funcionalidades relevantes a Windows 10/11 en estos lanzamientos [bi]anuales, relegando al resto del año únicamente las actualizaciones de seguridad.

Pero, según Windows Central, eso también cambiará ahora: cualquier momento a lo largo de esos tres años de espera será ahora candidato a presenciar el lanzamiento de alguna nueva funcionalidad al sistema, en unas actualizaciones que serán colectivamente denominadas 'Moments'. Varias de las novedades de Sun Valley 3 nos llegarían, por fortuna, en forma de un o varios moments.