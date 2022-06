Microsoft lanzó una versión de la próxima gran actualización de Windows 11 en equipos teóricamente no compatibles...por error

Una de las mayores controversias de Windows 11 son los requisitos que exigen en los PC para ser compatible. Aunque desde Genbeta pudimos comprobar que los PC no soportados podían recibiendo actualizaciones, estas restricciones se han mantenido.

Esta semana Microsoft lanzó la versión final de su próxima gran actualización de Windows 11 (22H2, que destaca porque obligará a todo el mundo a tener una cuenta en Microsoft) a los probadores de la Release Preview y, accidentalmente, la puso a disposición de los PC que no son oficialmente compatibles a la última versión de Windows.

Según The Verge, usuarios de Twitter y Reddit publicaron sobre este error y eso llevó a que cientos de Windows Insiders pudieran actualizar sus ordenadores con Windows 10 y con CPUs más antiguas.

Este error también ha reabierto el debate sobre los requisitos, poniendo de manifiesto la controvertida política de actualización marcada por la compañía.

It's a bug and the right team is investigating it. Thanks for notifying.