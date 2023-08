Cinco funciones de inteligencia artificial que queremos ver en Windows 12 y en el próximo macOS

El desarrollo de la inteligencia artificial está avanzando a un muy buen paso y ya son muchos los usos que le podemos dar. El problema radica en que casi siempre tenemos que acceder a webs externas como ChatGPT o Google Bard e incluso sus aplicaciones para poder hacer uso de la inteligencia artificial en cualquier dispositivo. Pero al final el camino que va a seguir la IA será estar implementada en los sistemas operativos que utilizamos en el día a día.

Y es que el siguiente paso lógico en la evolución de los S.O es implementar estas características de IA que van a permitir mejorar en la productividad personal con el ordenador. Los principales candidatos que se presentan son tanto Windows 12 como la siguiente generación de macOS (viendo que macOS Sonoma no ha incluido prácticamente nada de la IA). Es por ello que en este artículo hemos reflexionado sobre las funciones que nos gustaría ver implementadas en estas versiones del software.

Un buen asistente de voz

En estos últimos días hemos sido testigos de como Microsoft ha decidido dejar de dar soporte a Cortana tras un gran fracaso en su implementación en Windows. No aportaba absolutamente nada, y era más una molestia que ha sido 'corregida' con la llegada de Windows Copilot que actúa como un acceso directo al ChatGPT de Bing.

Es por ello que ahora estamos ante la oportunidad de que tanto Microsoft como Apple reflexionen y se centren en una de las mayores críticas que han recibido: el desarrollo de Cortana y Siri. Y es que Siri sin duda se ha quedado atrás con respecto al resto de asistentes de voz que existen en el mercado al no agregar nuevas funcionalidades o tener un comportamiento en muchas ocasiones extraño. Es por ello que ha quedado para poner alarmas y activar el Wifi sin que sirva para mucho más en nuestro ordenador.

Ahora con la llegada de las IA como ChatGPT es hora de que esto termine cambiando para pasar a tener un asistente que de verdad resulte de ayuda para cualquier usuario que esté en Windows o macOS. Tanto para realizar tareas cotidianas en las aplicaciones que se están usando como para recopilar información de diferentes fuentes con un único comando de voz. Sin duda esto es lo que ahora seguramente esté en la mente de los ingenieros de ambas compañías.

Mejora de rendimiento y detección de errores

Otra de las características que se podrían mejorar, y bastante, en cualquier sistema operativo es la detección de errores y la mejora de rendimiento con IA. En este caso a través de una detección del uso que le estamos dando al ordenador o los procesos que se tienen activos se podría cambiar la configuración automáticamente para que tenga un mayor consumo energético o para que la CPU funcione a mayor rendimiento. Pero en el caso contrario apaciguar el ordenador evitando que consuma demasiados recursos.

En el campo de la detección de errores, y sobre todo su solución, también hay muchas mejores que realizar. En el caso de Windows todos hemos ejecutado alguna vez el 'Solucionador de problemas' pero el resultado ha sido realmente decepcionante al no ofrecer una solución clara y persistiendo en el error. Esto hace necesario que se le tenga que dar una vuelta a esta herramienta que puede ser muy usada para problemas de sonido, Wifi o conexión a internet.

Y la inteligencia artificial puede tener la solución para tener una mayor comprensión de los errores que tiene el sistema al aprender de los mismos y los ajustes a realizar para que se solventen. De esta manera se evitaría que los usuarios nos desesperemos tanto cuando se presente un fallo en el sistema que no sabemos solventar. Aunque en muchas ocasiones el clásico 'apagar y encender' puede llegar a funcionar.

Traducción automática de los textos

Hemos visto que las IA tienen la capacidad de traducir cualquier textos a otros idiomas de una manera realmente rápida. E incluso proporcionando una explicación detallada del sistema de traducción como ocurre con Bard. Esto es algo que nos gustaría ver integrado de manera nativa en los sistemas operativos de Microsoft y Google para que se use en cualquier aplicación.

Y es que es cierto que ahora mismo esto es algo que se puede hacer en Chrome o en Safari, pero creemos que el hecho de que esté integrado en el software para que cualquier app lo utilice es el futuro al centralizar todo en un sistema sobre el que se ha trabajado intensamente.

Reconocimiento de voz mejorado

En materia de accesibilidad el reconocimiento de voz es una característica realmente importante para poder crear textos o controlar el sistema de una manera sencilla. Estas son funciones que están implementadas en los sistemas, pero pensamos que con la IA se puede llegar al siguiente nivel al demostrar que es capaz de detectar la voz de una manera eficiente y sin errores.

Además de controlar el sistema sin ningún tipo de error de entendimiento, también puede ahorrar mucho tiempo al redactar textos con el formato que le incluya el propio usuario (usar negrita, cursiva, subrayar...). Y de manera extra a todas aquellas persona que lo necesiten en materia de accesibilidad también va a poder ser realmente útil para tener una mejora en la productividad personal. Y todo siempre con la mayor naturalidad posible.

Clasificación y detección de archivos

Algo que nos gusta mucho de macOS (y que creemos se puede llegar a mejorar) es la detección automática de objetos o personas en las fotografías e incluso la detección del texto que hay en los documentos para mejorar la búsqueda del Finder. Esto es algo que en Windows no lo tenemos, con un buscador que para nuestro juicio es bastante ineficiente en lo que respecta a la búsqueda de archivos o carpetas. Pero la galería no se queda atrás, ya que no da opciones de detectar este tipo de objetos para posteriormente clasificarlos.

En Windows creemos que existe un gran potencial para la inteligencia artificial con el objetivo de clasificar y detectar mejor los archivos que están en su unidad de almacenamiento. De esta manera se ganará en productividad al poder rastrear de una manera eficiente cualquier archivo a raíz de lo que contienen.

En macOS si es cierto que esto es algo que ya está bastante logrado, pero con la IA creemos que se puede lograr que se tenga un mayor conocimiento de los documentos internos que existen y Finder será realmente completo.

