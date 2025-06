"Estos seis lenguajes de programación estarán obsoletos en 2026", según un desarrollador. Y da consejos para reaccionar si los usas

El mundo de la programación evoluciona rápidamente, y lo que hoy es una herramienta esencial puede quedar relegada al olvido en pocos años. Así, algunos lenguajes sobreviven gracias a nichos específicos, mientras que otros caen víctima del avance tecnológico, o de meros cambios generacionales que dan pie a nuevos ecosistemas de software.

Sohail Saifi, ingeniero de software, ha analizado en su blog de Medium un listado de lenguajes de programación cuya irrelevancia considera inevitable antes de 2026. Si el lenguaje que usas a diario está en esta lista, es hora de tomar decisiones...

1. Perl: la navaja suiza que perdió su filo

En los años 90, Perl reinaba en el mundo del procesamiento de texto y desarrollo web. Su lema "hay más de una forma de hacerlo" parecía un himno a la flexibilidad… hasta que los proyectos crecieron y esa misma flexibilidad se volvió caótica.

Actualmente, Perl se encuentra en un marcado declive: de hecho, recientemente salió del top 20 del índice TIOBE por primera vez en su historia.

Lenguajes como Python (más legible y moderno) y JavaScript (con frameworks versátiles) han reemplazado a Perl en casi todos sus dominios.

¿Qué hacer?: Si aún trabajas con Perl, es buen momento para aprender Python. La transición es menos compleja de lo que parece y abre muchas puertas laborales.

2. CoffeeScript: el lenguaje intentó adelantar a JavaScript sin éxito

CoffeeScript nació para hacer JavaScript más legible, con una sintaxis inspirada en Ruby y Python. Fue popular entre 2011 y 2015… hasta que JavaScript evolucionó.

Con la llegada de ECMAScript 6, muchas de las ventajas de CoffeeScript pasaron a estar incorporadas en el propio JavaScript (funciones flecha, plantillas literales, desestructuración...).

Las descargas de CoffeeScript en npm han caído más del 90% desde su pico, y su creador recomienda usar JavaScript moderno para nuevos proyectos.

¿Qué hacer?: Convierte tus proyectos a JavaScript con herramientas automáticas. Será un alivio.

3. Objective-C: el hijo desheredado de Apple

Durante años, Objective-C fue el único camino para desarrollar aplicaciones iOS. Pero desde 2014, Swift tomó la delantera con su sintaxis moderna y mejor rendimiento.

A estas alturas, el 87% de las apps actuales usan Swift, y la propia Apple lanza primero sus APIs en Swift (de hecho, muchas ni siquiera tienen equivalente en Objective-C).

¿Qué hacer?: Si eres desarrollador iOS, aprender Swift no es opcional: es el futuro de la plataforma.

4. Ruby: objeto de nostalgia

Ruby y su famoso framework Rails marcaron una era dorada para el desarrollo web. Su sintaxis clara y centrada en la felicidad del programador fue revolucionaria... pero el ecosistema ha cambiado.

Ruby cayó al puesto 15 en la última encuesta de Stack Overflow, y las ofertas laborales bajaron un 36% desde 2021, mientras empresas como Twitter y GitHub migraban sus sistemas a otros lenguajes más escalables.

¿Qué hacer?: Explora lenguajes con sintaxis inspirada en Ruby, como Elixir, o expande hacia JavaScript y TypeScript. Tu experiencia no se pierde, evoluciona.

5. Visual Basic .NET: sustituido por Microsoft como cabeza de cartel

VB.NET alguna vez fue protagonista del ecosistema .NET. Pero desde hace más de una década, Microsoft prioriza C#. De hecho, la sentencia definitiva llegó en 2020: ya no tendría paridad de funcionalidades con C#.

Desde entonces, las ofertas laborales cayeron un 64%, e incluso la documentación oficial favorece a C#.

¿Qué hacer?: Aprender C# es una evolución natural y te permitirá mantenerte dentro del ecosistema .NET con mejores perspectivas laborales.

6. PHP: el veterano que ya no parte la pana

Sí, PHP todavía alimenta gran parte de Internet (gracias, WordPress). Pero su modelo de renderizado del lado del servidor está perdiendo terreno frente a arquitecturas modernas basadas en JavaScript (React, Next.js) y APIs.

Como indicadores de su declive, basata con mencionar que del 80% de presencia en sitios web en 2015 había caído al 59% tan sólo nueve años después. Y los nuevos proyectos en GitHub basados en PHP bajaron un 47% desde 2019.

¿Qué hacer?: Aprende Node.js o Python para moverte hacia entornos más modernos, con mejor proyección y salarios.

¿Y ahora, qué?

Si tu lenguaje principal está en esta lista, no entres en pánico. Aquí tienes una hoja de ruta:

No lo abandones de inmediato: todavía puede ser rentable dedicarte al mantenimiento de sistemas existentes. Comienza proyectos paralelos: prueba con Python, Rust, Go o TypeScript. Fortalece tus conceptos base: estructuras de datos, algoritmos y patrones de diseño son universales.

