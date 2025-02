Apenas hay programadores de COBOL, pero tampoco de estos otros lenguajes tan viejos como bien pagados, según los expertos

Hace ya un tiempo veíamos que muchas empresas en el mundo dependen del lenguaje COBOL por muchos motivos, pero que casi no hay desarrolladores que lo conozcan. IBM decía tener la solución, cuando anunció una herramienta de inteligencia artificial que permitiría convertir COBOL en otros lenguajes más usados como Java.

Pero finalmente, veíamos que esa herramienta sigue necesitando a un desarrollador para un buen resultado final, y faltan profesionales.

Efectivamente, COBOL es un lenguaje de programación antiguo que mucha gente desconoce. Durante la pandemia documentamos desde Genbeta los esfuerzos que se hicieron para lograr que profesionales en tecnología aprendieran este lenguaje y pudieran seguir trabajando sobre él, ante la escasez de mano de obra. También IBM ofrecía formación gratuita.

Además, hemos visto que apenas hay desarrolladores de Ruby on Rails, Ruby y Scala y están muy bien pagados. Para este artículo hemos hablado con 6 profesionales de la programación informática con cerca de 20 años de experiencia en el sector que nos han dicho qué otros lenguajes de programación antiguos siguen siendo muy valorados y necesitan de profesionales desarrolladores.

PHP, C++ y C

Dave J. Franco Finol, que es desarrollador DevOps recuerda que hay "lenguajes poco atractivos como PHP, C++, C que son lenguajes ampliamente utilizados que ya casi nadie estudia porque no son tan populares como Javascript o Rust (ahora en boca de todos)".

El experto nos explicaba que, al no haber tanta gente capacitada, las empresas pagan muy bien a los profesionales. "Si sabes alguno de estos, casi que tienes asegurado el trabajo", explica.

SQL

Rosana Ruíz Fernández, Senior Software Engineer, considera que "SQL es un lenguaje que nunca envejece y conozco gente que trabaja solo con SQL en bancos ganando un montón de dinero". Sí que reconoce que probablemente no sea muy satisfactorio, como profesional de la programación informática, "pasar tus días optimizando queries".

María Cañero, como Engineer Manager, está de acuerdo tanto con Ruíz como con Franco: SQL es muy usado, en mi opinión un lenguaje que todo los programadores deberían de saber, y tiene ya 50 años.

Además, de que "C, C++ y MATLAB son de los 70 o los 80 y también son usados hoy en día".

Mar Bartolomé, desarrolladora Backend, explica que cualquier cosa a bajo nivel, "sobre todo si te metes en tema hardware, C++ sigue teniendo su demanda". Ariel Grillo, senior Backend dice que también ve mucha demanda para C y C++ ya que son fundacionales y se utilizan como base para crear otras tecnologías como, por ejemplo, herramientas de IoT, robótica, etc.

Ruby y SCALA

Además de C++, Bartolomé recuerda que también hay lenguajes un poquito más modernos que son muy útiles y añade que "del siglo pasado" es todo menos Typescript. Ahí habla de Ruby por ejemplo, que "aunque se ha visto eclipsado por Python, sigue teniendo su club de fans, y se suele valorar bien".

También, dice esta desarrolladora backend que "lenguajes como Erlang o Lisp están teniendo un revival (por ejemplo con Clojure)" y considera que Java y Scala tampoco han pasado de moda.

Opiniones varias sobre COBOL

José Herminio Parreño Piqueras, Frontend Architect BASF, dice haber trabajado con COBOL y que hay muchos lenguajes del siglo pasado que se siguen usando, aunque en versiones más modernas, recordando que la primera versión de Java fue en 1996.

Mar Bartolomé, desarrolladora Backend, está convencida de que una empresa que esté empezando un proyecto desde cero jamás va a elegir hacerlo en un lenguaje "pasado de moda" (como puede ser COBOL), cuando hay soluciones modernas con más adelantos, más comunidad, más soporte, y sobre todo más cantidad de gente dispuesta a trabajar en ellas.

Por esto, las empresas buscan programadores de COBOL son aquellas que tienen sistemas "legados", viejos, feos... y que para un experto en programación puede llegar a ser un trabajo muy tedioso. "Puestos a gastarse un dineral en buscar profesionales para mantenerlo, las empresas suelen preferir gastar el dinero en reconstruir todo de cero con tecnologías modernas. No siempre sale bien, pero es la realidad".

