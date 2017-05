Drag quiere organizar tu Gmail con el método kanban, tu bandeja de entrada como un tablero de Trello

El correo electrónico es una de las cosas más viejas de este lado de Internet, y sin embargo muy poco ha cambiado en décadas. Es normal que siempre encuentres por ahí alguna aplicación que intente reinventar la rueda e implementar alguna nueva forma de usar el email para ser más productivo.

Hemos visto casos como los del fallecido Mailbox que intentó convertir el correo en listas de tareas. Y algo similar hace Google con Inbox. Si no te convencen esas alternativas, y buscas algo para intentar agilizar tu bandeja de entrada, quizás te intereses probar Drag App.

Drag es una extensión de Chrome que se integra completamente con Gmail y convierte tu bandeja de entrada en un tablero estilo Kanban. Podríamos llamarlo el Trello para Gmail.

Kanban en tu correo

Si no sabes cómo funciona Kanban, se trata de un método de organización cuyos principios fundamentales consisten en visualizar el flujo de trabajo, limitarlo el tiempo de lo que se hace en el momento, y aplicar cambios constantes para acabar con la saturación.

Para ello usualmente se crea un tablero en el que se organizan las tareas en tarjetas, y estas tarjetas van en tres columnas principales: lo que hay que hacer, lo que se está haciendo y lo que ya está hecho. Drag añade esa estructura a Gmail para que organices tus correos según esas tres prioridades.

Usando Drag, una versión preliminar

La app aún se encuentra en desarrollo, pero en Genbeta hemos conseguido acceso anticipado y hemos estado probándola. Lo primero es dar acceso a tu cuenta de Google permitiendo que aparezca la ventana emergente. Una vez hecho esto verás el logo de Drag a la derecha de la bandeja de entrada y puedes activar o desactivar los tableros en un click.

Drag crea automáticamente les etiquetas "Drag To Do", "Drag Doing", "Drag Done" y "Drag Archive" y las aplica una vez que empiezas a mover correos de una columna a otra. Lamentablemente, de momento no funciona a la perfección, mover un email de una columna a otra a veces tiene lag.

La carga de los tableros no es inmediata, cuando seleccionas emails, los botones de archivar o borrar no responden siempre, y se extrañan algunas funciones como poder etiquetar los emails directamente desde la bandeja de entrada. Cosas que esperamos vayan resolviendo con el tiempo y estén pulidas para la versión final.

Ahora bien, es un lanzamiento temprano y durante este tiempo estarán recibiendo feedback de los primeros usuarios que solicitaron acceso anticipado para mejorar la extensión. Según Nick Timms, responsable de la aplicación, son más de 18.000 early adopters registrados hasta ahora y que no querrán ser decepcionados.

Hoy mismo planean lanzar una actualización para mejorar los tiempos de carga y el inicio de sesión. Como cabría esperarse, esta aplicación solicita acceso a tu cuenta de Google y podrá leer y gestionar tus correos de Gmail, de otra forma no funcionaría.

Drag recogerá datos de los usuarios como la dirección IP, tipo de navegador, las páginas que visitas a través del servicio (es decir, los enlaces que abres desde Gmail con Drag activo), el tiempo que pasas en esas páginas, etc. Algo que el mismo Google y muchos sitios webs con sus cookies ya hacen.

En su política de privacidad explican que podrán usar esos datos para comerciar con anunciantes, pero estos no incluyen información personal que pueda identificarte. Queda de ti decidir si estás dispuesto a aceptar esos términos instalando su app, nosotros cumplimos con alertarte.

Drag tiene un enfoque interesante, si eres fan del método Kanban o estás familiarizado con Trello, quizás te venga bien traer esa metodología de organización a tu bandeja de entrada. Eso sí, si quieres algo que funcione al 100% y no te gusta seer betatester de nadie, mejor espera a la versión final.

El lanzamiento público será el 27 de mayo, pero si quieres solicitar acceso anticipado para probarlo ya, puedes hacerlo desde su web oficial.

