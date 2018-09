Cómo añadir reglas al estilo IFTTT a tu correo de Gmail

Mixmax es una extensión para Google Chrome que está pensada para añadir muchas funcionalidades extra a los usuarios de Gmail o Inbox.

Ahora han presentado "Rules" (reglas), un sistema mediante el cual podemos programar de manera sencilla diferentes acciones. Por ejemplo, podemos establecer que Mixmax nos envíe un SMS cuando se cumpla una condición (que nos llegue un correo de una determinada persona).

Programa todo tipo de acciones con pocos clicks

Como vemos, recuerda mucho a IFTTT (if this then that), pero en esta ocasión integrado completamente en el correo de Google. Mixmax Rules se basa en el mismo principio, primero establecemos un Trigger, y cuando se cumpla cierta condición se desencadena la acción que queramos.

Puedes establecer que te envíe un SMS si, por ejemplo, llega un correo de cierta persona

En la web de Mixmax vienen algunos ejemplos de lo que se puede llegar a conseguir con esta nueva funcionalidad: conseguir datos añadiendo una votación a tu email, enviar notificaciones a un canal de Slack cuando lleguen determinados correos, etc.

Además, podemos disfrutar del resto de funcionalidades que incluye esta extensión: saber cuáles de nuestros correos han sido vistos o leídos por los que han recibido el mensaje, recibir un recordatorio si pasado X tiempo no han leído nuestro correo, utilizar plantillas para ahorrar tiempo escribiendo correos, programar correos a una hora determinada, etc.

Como vemos, es una herramienta muy completa y con muchas posibilidades. Si estamos interesados en utilizar, simplemente tenemos que instalarla gratis desde la Chrome Web Store.

