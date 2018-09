Google Chrome 69 estrena diseño, estas son todas sus novedades

Este mes de septiembre es uno especial para Google, no solo la empresa está de aniversario número 20, sino que Chrome también está cumpliendo 10 años y lanzando nueva versión, con quizás más novedades interesantes de las que hemos visto juntas en un buen tiempo.

A diferencia de versiones anteriores basadas más en seguridad y rendimiento, Chrome 69 también ofrece cambios visuales, cosas que vas a notar de inmediato como la nueva interfaz Material Design 2, y otras que quizás no sean tan obvias a primera vista como el hecho de que ya no vas a ver más el "HTTP" en la barra de direcciones.

Nuevo diseño

El nuevo Chrome tiene bordes redondeados en las pestañas, hasta se parece al Firefox Quantum de Mozilla. Hay mucho más blanco que antes, los cajones de entrada de texto también tienen bordes redondeados, y en lugar del un icono en forma de lupa para representar la búsqueda, vas a ver el logo de Google en la barra de URL.

Esa misma barra de URL ahora muestra respuestas instantáneas, o sea que puedes resolver interrogantes gracias a la búsqueda de Google sin siquiera tener que abandonar la pestaña actual.

En donde vas a notar otros cambios es en la página de Configuración de Chrome. Ahí te vas a encontrar que las cosas están organizadas un poco diferente y que hay cosas que antes no había. Por ejemplo, en la sección de usuarios tienes ahora tu gestión de contraseñas, métodos de pago, direcciones y más.

Que justamente esa gestión de contraseñas es nuevas, Chrome ahora puede generar contraseñas seguras por ti y almacenarlas en la nube a través de todos tus dispositivos para que rellenar la información automáticamente.

A la derecha Chrome 68. A la izquierda el nuevo Chrome 69.

Sitios seguros por defecto

Otra cosa que no verás más a partir de Chrome 69 son las siglas "HTTP" o "HTTPS" junto a una web. Lo único que verás es la información importante que marca los sitios que visites como no seguros en caso de que lo sean.

Además de esto, ya no avisarán cuando un sitio web sea seguro, porque eso debe ser lo normal, pero cuando una web no use HTTPS, si verás una advertencia en rojo.

AV1, el codec de vídeo del futuro

Por primera vez Chrome ha añadido un decodificador de vídeo para el formato AV1 en la versión de escritorio del navegador. AV1, en caso de que no lo supieses, es básicamente el codec de vídeo para la próxima generación, uno que está siendo desarrollado por la Alianza para Medios de comunicación Abiertos (AOMedia).

AOMedia es una organización sin ánimo de lucro cuyos proyecto incluyen el desarrollo de este nuevo códec de vídeo abierto, un formato sucesor de VP9 y una alternativa libre de regalías para HEVC. Esa alianza fue fundada por Google junto a empresas como Amazon, Cisco, Intel, Microsoft, Netflix, y Mozilla.

AV1 mejora la eficiencia de la compresión de vídeo hasta un 30% en comparación con VP9, el codec más avanzado que tenemos actualmente. Por ahora la función está detrás de las Chrome Flags, y puedes activarlo escribiendo chrome://flags/#enable-av1-decoder en el cajón de URL, pero mientras no se haya adoptado el estándar no tiene mucho sentido todavía.

Si ya usas Chrome puedes esperar que el navegador te avise de una nueva versión para actualizar, o puedes descargarlo desde la web oficial de Google para Windows, Linux y macOS. Además de las versiones móviles para Android y iOS.

