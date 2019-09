Esta web convierte las entradas de Wikipedia en convincentes 'papers' académicos fácilmente citables

Pese a que Wikipedia es una fuente inagotable de conocimiento y un lugar bastante seguro en el que aprender, no goza de una prensa demasiado buena en el ámbito académico. No es una referencia bien vista por profesores aunque en la mayoría de ocasiones, sobre asuntos conocidos y extremadamente controlados por la comunidad, sea uno de los mejores lugares a los que acudir.

Es por eso que ha nacido M-Journal, una web que promete convertir cualquier página de Wikipedia en un documento académico extremadamente citable. Y sin que tus profesores se enteren, reza un subtítulo de su página principal.

Wikipedia en forma de paper y con citas que conducen a un aparente muro de pago

"Por ejemplo, si estás escribiendo un artículo sobre Napoleón, antes de M-Journal no podías usar nada de su página de Wikipedia", asegura Daniel Greenberg, su creador. "Pero ahora, con M-Journal, puedes obtener un artículo de revista titulado The Complete History of Napoleon, que luego puedes utilizar y citar en tu trabajo".

El funcionamiento es bastante sencillo. Basta acudir a la página principal de M-Journal buscar un término mediante el primer campo o pegar una página de Wikipedia en el segundo y clicar sobre el botón que corresponda. Directamente, nos aparecerá en pantalla el artículo de Wikipedia en cuestión convertido en un convincente artículo académico como este sobre Madrid.

Si necesitamos un enlace al artículo académico para incluir en el trabajo, M-Journal nos generará uno que conduce a una web con el principio del supuesto 'paper' y falso muro de pago

El creador de M-Journal también ha pensado en las citas y la necesidad de incluir en la bibliografía un enlace a su origen, por lo que ofrece un generador de citas para los estilos MLA, APA y Chicago. Los enlaces a los supuestos artículos nos conducirán a una web con muro de pago —falso, por supuesto— en la que podremos ver únicamente la primera parte del supuesto paper.