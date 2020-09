Con este sencillo truco verás el tiempo de cualquier lugar de España desde el calendario de tu móvil o PC

A día de hoy, consultar la previsión del tiempo metereológico es algo tan sencillo como abrir una aplicación de nuestro smartphone. Si estamos en el ordenador de escritorio, podemos hacer lo mismo con una web. Sin embargo, puede haber muchos otros casos donde nos interese conocer esta información de una manera más directa.

Cuando hacemos planes o establecemos citas en el calendario que usamos para organizarnos, a menudo miramos si tenemos el hueco libre o no para quedar con alguien, pero no miramos el tiempo que hace, o mejor dicho, no podemos verlo directamente desde la aplicación del calendario. Esto es algo a lo que el desarrollador Carlos Fenollosa le ha puesto remedio, pues ha desarrollado una herramienta que permite que en los días de la próxima semana, aparezca el tiempo que hará en la ubicación que seleccionemos.

¿Quieres ver la predicción del tiempo en tu app de calendario? ⛅ → 📆



Es un servicio gratuito y sencillo de cosecha propia. No hay que instalar nada ni te pido los datos personales. ¡Pruébalo!https://t.co/M1eILlx9yt — Carlos Fenollosa (@cfenollosa) September 20, 2020

Toda España cubierta con datos de la AEMET

Tiempo en la web de Google Calendar

Usar la herramienta del tiempo en tu calendario es tan sencillo como buscar la ubicación, y hacer click en añadir predicción al calendario. Todos los datos que se usan están sacados de la AEMET, por lo que, como el desarrollador explica, solamente funciona en territorio español. En mis búsquedas, he llegado a encontrar municipios muy pequeños, aunque no aldeas.

Al introducir nuestro municipio de elección y hacer click en "Añadir predicción al calendario" ocurrirá algo distinto dependiendo de la plataforma en que nos encontremos. En Android, por el momento, no es posible añadir calendarios, porque no es compatible con el protocolo webcal. En iOS y en macOS, se abrirá la aplicación de Calendario, y se nos agregará en local. El calendario mostrará los datos de la próxima semana desde el día en que se ha agregado, y la información se actualizará automáticamente.

Sin embargo, tomando el enlace que la web nos entrega, que lleva un archivo con extensión ics, sí podremos importar en Google Calendar, desde 'Otros calendarios -> + -> Desde URL'. Al pegar el enlace ahí podremos, a su vez, sincronizar con cualquier aplicación de escritorio o móvil que utilice la plataforma. Así podremos ver el tiempo en el calendario de Android, siempre que tengamos activado que se muestre ese calendario entre los suscritos.

El tiempo en Google Calendar en Android, tras haber importado en la web de Google Calendar.

Como se puede ver en las capturas, con este truco podremos ver con emojis el tiempo que hará (nublado, soleado, lluvioso, etc), así como las temperaturas máximas y mínimas. Si hay viento destacado también veremos la velocidad, y si hay posibilidad de lluvia, el porcentaje de probabilidad. Si entramos a ver la ficha de cada día, tendremos siempre recopilados dichos datos.